Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm 5 trợ lý cấp cao mới

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 21/6 đã bổ nhiệm 5 trợ lý cấp cao mới tại Phủ Tổng thống, trong động thái nhằm tăng cường bộ máy điều hành khi chính quyền bước sang năm thứ hai nhiệm kỳ.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống tại Seoul, Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon Sik cho biết các nhân sự mới được lựa chọn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu điều hành của Tổng thống Lee trong giai đoạn tới.

Ông Seong Ghi Hong, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Yonhap, được bổ nhiệm làm Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng và truyền thông. Cựu công tố viên cấp cao Han Chan Sik giữ cương vị Thư ký cấp cao về dân sự và được kỳ vọng đóng vai trò trong thúc đẩy cải cách ngành công tố.

Trong lĩnh vực xã hội, bà Kim Kyoung Ja, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc, được bổ nhiệm làm Thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề xã hội.

Về an ninh quốc gia, cựu chỉ huy quân đội Kang Gun Jark được chỉ định làm Phó Cố vấn An ninh quốc gia thứ nhất, trong khi ông Song Ki Ho, hiện phụ trách an ninh kinh tế tại Phủ Tổng thống, được bổ nhiệm làm Phó Cố vấn An ninh quốc gia thứ ba.

Đợt điều chỉnh nhân sự diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee có dấu hiệu suy giảm sau cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6.

Khảo sát của Realmeter công bố ngày 15/6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Lee đạt 51,5%, giảm so với mức 60,5% ghi nhận vào giữa tháng Năm.

Trong khi đó, khảo sát của Jowon C&I cho thấy tỷ lệ ủng hộ còn 47,7%, thấp hơn tỷ cả lệ không ủng hộ, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6/2025.

Giới quan sát nhận định việc kiện toàn đội ngũ trợ lý cấp cao cho thấy nỗ lực của Tổng thống Lee nhằm củng cố hiệu quả điều hành và tăng cường sự phối hợp trong triển khai các ưu tiên chính sách của chính phủ trong thời gian tới./.

Hàn Quốc bước vào cuộc bầu cử địa phương đầu tiên thời Tổng thống Lee Jae Myung Cử tri sẽ bầu tổng cộng 4.232 chức danh, gồm 16 thị trưởng các thành phố lớn và tỉnh trưởng, 227 người đứng đầu chính quyền địa phương, 3.973 thành viên hội đồng địa phương và 16 giám đốc sở giáo dục.