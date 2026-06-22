Mỹ: Rơi máy bay huấn luyện tại Maryland, ít nhất 3 người thiệt mạng

Giới chức Mỹ ngày 21/6 xác nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay hạng nhẹ gặp nạn tại khu vực rừng gần thành phố Bowie, bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington D.C vào đêm hôm trước.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Cảnh sát bang Maryland (MSP) cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác chiếc máy bay một động cơ Piper Cherokee cùng thi thể của 3 nam giới trưởng thành trong khu vực rừng cây gần một khu dân cư sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm.

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố do nhà chức trách đang tiến hành thông báo cho thân nhân.

Điều tra ban đầu cho thấy chiếc máy bay thuộc một trường đào tạo phi công tại hạt Montgomery và nhiều khả năng đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Máy bay cất cánh từ thành phố Ocean, bang New Jersey, vào khoảng 23h30 ngày 20/6 và đang trên đường tới sân bay Montgomery County Airpark ở Maryland thì mất liên lạc.

Khoảng 15 phút sau khi cất cánh, cơ quan khẩn cấp hạt Prince George's nhận được tín hiệu báo động tự động từ điện thoại di động trong khu vực được cho là nơi xảy ra tai nạn.

Ngay sau đó, các lực lượng cứu hộ địa phương, cảnh sát và trực thăng đã được huy động để tìm kiếm. Lực lượng chức năng cho biết không có thương vong hoặc thiệt hại nào được ghi nhận dưới mặt đất.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Các điều tra viên dự kiến thu thập dữ liệu thời tiết, hồ sơ bảo dưỡng máy bay và thông tin liên lạc với kiểm soát không lưu để phục vụ quá trình điều tra./.

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