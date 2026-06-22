Ông De la Espriella chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia

Ngày 21/6, Cơ quan bầu cử quốc gia Colombia công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm đếm, luật sư theo đường lối cực hữu Abelardo De la Espriella, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Colombia.

Ông De la Espriella giành 49,7% số phiếu bầu, vượt qua đối thủ Iván Cepeda của liên minh cầm quyền cánh tả với 48,6%. Chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ hơn 300.000 phiếu, khiến đây trở thành một trong những cuộc bầu cử tổng thống sít sao nhất trong lịch sử Colombia.

Ông De la Espriella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh tế và xây dựng các “siêu nhà tù” nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra.

Chiến thắng của ông đồng nghĩa với thất bại của Thượng nghị sỹ Iván Cepeda, đồng minh thân cận của Tổng thống mãn nhiệm Gustavo Petro.

Ông Petro, người nhậm chức năm 2022, là tổng thống cánh tả đầu tiên trong lịch sử Colombia hiện đại và đã thúc đẩy nhiều chương trình cải cách xã hội, lao động và môi trường.

Hơn 40 triệu cử tri Colombia được triệu tập tham gia bỏ phiếu tại gần 13.500 điểm bầu cử với khoảng 122.000 hòm phiếu trên cả nước, đồng thời có thêm các điểm bỏ phiếu được bố trí tại 67 quốc gia dành cho công dân Colombia ở nước ngoài.

Cơ quan bầu cử quốc gia Colombia cho biết quá trình bỏ phiếu diễn ra trật tự, không ghi nhận các sự cố an ninh nghiêm trọng. Khoảng 408.000 quân nhân và cảnh sát đã được triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử.

Ông De la Espriella dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/8 tới./.

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