Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thăm 3 nước vùng Vịnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/6 thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ bắt đầu chuyến công du Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Bahrain từ ngày 23-25/6 nhằm tham vấn với các đồng minh vùng Vịnh về tiến trình đàm phán với Iran và tình hình an ninh khu vực.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott, Ngoại trưởng Rubio sẽ trao đổi với lãnh đạo các nước vùng Vịnh về bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký kết, những nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, cũng như các biện pháp duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Trong chặng dừng chân tại Bahrain ngày 25/6, Ngoại trưởng Rubio dự kiến tham dự cuộc họp với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) để thảo luận các ưu tiên chung về an ninh, kinh tế và hợp tác khu vực.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Rubio tới Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng Hai.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn về chương trình hạt nhân Iran và các vấn đề an ninh khu vực.

Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance đã tham dự vòng đàm phán trực tiếp với các quan chức Iran tại Thụy Sĩ nhằm triển khai bản ghi nhớ, trong đó đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận trong vòng 60 ngày.

Một trong những nội dung trọng tâm của tiến trình này là bảo đảm hoạt động hàng hải được khôi phục hoàn toàn tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên toàn cầu.

Giới quan sát nhận định chuyến công du của Ngoại trưởng Rubio nhằm trấn an các đồng minh Arab, đồng thời củng cố sự ủng hộ của các nước vùng Vịnh đối với tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay./.

Mỹ cân nhắc sử dụng tài sản phong tỏa của Iran để hỗ trợ tái thiết vùng Vịnh Mỹ đang xem xét khả năng sử dụng một phần tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài để hỗ trợ các đồng minh tại khu vực vùng Vịnh, động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ và Iran.