Mỹ: 24 vụ xả súng xảy ra vào cuối tuần khiến nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 38 người bị thương trong một loạt vụ xả súng trên khắp thành phố Chicago của Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Juneteenth kéo dài tính đến ngày 21/6.

Sở Cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 24 vụ xả súng đã được báo cáo kể từ 17h00 ngày 19/6. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 14-70 tuổi.

Phản ứng sau vụ việc này, ngày 20/6, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu chính quyền Chicago đề nghị lực lượng Vệ binh Quốc gia có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh cho thành phố này.

Năm 2025, ông Trump đã triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ chống tội phạm tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, bao gồm cả Chicago. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối dữ dội.

Mặc dù số liệu từ Sở Cảnh sát Chicago cho thấy số vụ nổ súng tăng nhẹ so với nửa đầu năm 2025, nhưng nhìn chung tội phạm bạo lực đã giảm ở thành phố này trong những năm gần đây, tương tự xu hướng toàn quốc./.

Mỹ: Xả súng hàng loạt gần khu vực lễ hội Old West End ở Ohio Cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất đã có 12 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần một lễ hội cộng đồng ở thành phố Toledo, bang Ohio. Lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm.