Dịch Ebola: CHDC Congo ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, hơn 260 ca tử vong

Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số ca mắc đã vượt 1.000 trường hợp và số người tử vong lên hơn 260 người, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan trong khu vực.



Theo báo cáo mới nhất của cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày 22/6, nước này xác nhận 1.048 ca mắc Ebola, trong đó có 267 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong 25,5%.

Ngoài ra còn có hơn 200 ca nghi nhiễm đang được theo dõi. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo đã chính thức công bố dịch từ ngày 15/5. Tuy nhiên, theo các tổ chức nhân đạo quốc tế, dịch bệnh thực tế có thể đã xuất hiện từ nhiều tuần trước đó. Việc chậm phát hiện và kiểm soát đã tạo điều kiện để virus lây lan trong cộng đồng.



Tâm dịch hiện nằm tại tỉnh Ituri ở Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực thường xuyên bất ổn do hoạt động của các nhóm vũ trang. Dịch bệnh cũng đã lan sang hai tỉnh lân cận là Bắc Kivu và Nam Kivu, nơi có tổng dân số khoảng 15 triệu người.

Giới chức y tế cho biết 371 bệnh nhân hiện đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế, trong khi mới chỉ có 112 người được xác nhận khỏi bệnh. Số ca mắc tiếp tục tăng theo từng tuần, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng vẫn chưa được kiểm soát.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đối với đợt dịch này và cảnh báo dịch có thể kéo dài nhiều tháng.

Đáng lo ngại, đợt bùng phát hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra, một biến thể hiếm gặp hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.

Các loại vaccine Ebola được phát triển trong giai đoạn 2018-2019 chỉ có hiệu quả đối với chủng Zaire, vốn gây ra các đợt dịch lớn trước đây tại châu Phi.

Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda láng giềng.

WHO ghi nhận nước này có 20 ca mắc và 2 ca tử vong. Mặc dù chính quyền Uganda khẳng định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nguy cơ lây lan xuyên biên giới vẫn khiến các nước trong khu vực cảnh giác cao độ.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong những ngày gần đây, Israel đã ghi nhận 2 trường hợp nghi nhiễm Ebola ở những người vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Các bệnh nhân đang được xét nghiệm và theo dõi y tế, song chưa có trường hợp nào được xác nhận mắc bệnh.



Các cơ quan y tế quốc tế đang đẩy mạnh giám sát, truy vết và kiểm soát dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ Ebola tiếp tục lan rộng ra ngoài khu vực Trung Phi./.

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Dịch Ebola: Tỷ lệ tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo hơn 25% Số ca mắc Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 933 trường hợp, trong đó 245 người tử vong. Hiện tỷ lệ tử vong ở mức 26%.