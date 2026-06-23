Canada: Nổ súng tại Montreal làm 3 người thiệt mạng

Một vụ nổ súng giữa trưa 22/6 (giờ địa phương) tại thành phố Montreal, Canada đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, một dân thường và nghi phạm gây án. Vụ việc gây chấn động dư luận tại thành phố lớn nhất tỉnh Quebec, nơi các vụ bạo lực súng đạn nghiêm trọng hiếm khi xảy ra.



Theo cảnh sát Montreal, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút (22 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại khu phố Côte-des-Neiges. Sau khi nhận được tin báo về một đối tượng có vũ trang đang nổ súng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đấu súng với nghi phạm.

Giám đốc Cảnh sát Montreal Fady Dagher cho biết nghi phạm sử dụng súng trường và cố thủ bên trong một tòa nhà. Trong cuộc đấu súng sau đó, một nam cảnh sát đã thiệt mạng và một nữ cảnh sát khác bị thương nặng. Nghi phạm đã bị bắn hạ tại hiện trường.



Nhà chức trách cho biết đối tượng mặc trang phục giống quân đội. Danh tính của nạn nhân dân thường thiệt mạng hiện chưa được công bố. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định động cơ vụ tấn công.



Vụ nổ súng xảy ra tại một khu dân cư có nhiều cơ sở của cộng đồng Do Thái, trong đó có nhiều cửa hàng thực phẩm, nhà hàng và trung tâm giáo dục. Điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội về khả năng đây là một vụ tấn công mang động cơ thù hận hoặc bài Do Thái. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ việc liên quan đến tội phạm thù hận hay hành vi khủng bố.



Đài phát thanh công cộng Radio-Canada dẫn các nguồn tin cho biết nghi phạm có thể liên hệ với hệ tư tưởng “incel” (độc thân ngoài ý muốn), một trào lưu cực đoan mang tư tưởng thù ghét phụ nữ từng bị cho là động cơ của một số vụ tấn công nghiêm trọng tại Canada. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan điều tra xác nhận.



Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Chính quyền tỉnh Quebec cũng kêu gọi người dân tránh suy đoán về động cơ vụ tấn công khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành./.

Mỹ: Nổ súng tại Quảng trường Thời đại, 1 người bị thương Sở Cứu hỏa New York cho biết một người đã được đưa tới bệnh viện điều trị sau vụ nổ súng ở khu vực Quảng trường Thời đại, song chưa công bố tình trạng thương tích cũng như danh tính nạn nhân.

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