Điện chia buồn Tư lệnh Cách mạng, Phó Thủ tướng Cuba từ trần

Được tin đồng chí Ramiro Valdés Menéndez, Tư lệnh Cách mạng, Phó Thủ tướng Cộng hòa Cuba từ trần ngày 21/6/2026, ngày 22/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến đồng chí Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chính phủ Cuba và gia quyến đồng chí Ramiro Valdés Menéndez./.
Tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba
Tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba trong thời gian tới.