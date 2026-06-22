Chính trị

Điện chia buồn Tư lệnh Cách mạng, Phó Thủ tướng Cuba từ trần

Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến đồng chí Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chính phủ Cuba khi được tin Phó Thủ tướng Cộng hòa Cuba từ trần.

Được tin đồng chí Ramiro Valdés Menéndez, Tư lệnh Cách mạng, Phó Thủ tướng Cộng hòa Cuba từ trần ngày 21/6/2026, ngày 22/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến đồng chí Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chính phủ Cuba và gia quyến đồng chí Ramiro Valdés Menéndez./.

(TTXVN/Vietnam+)
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