Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước.
Ngày 22/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.
Tham gia khóa huấn luyện, các học viên sẽ trải qua nhiều bài học lý thuyết và tập bài thực hành xử lý một số tình huống; sẽ diễn tập thực hành tổng hợp về thực hiện nhiệm vụ của INSTEX vào cuối khóa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung, sớm hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan...
Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và từ quan điểm, nhận thức đó phải biến thành hành động.
Chiều 22/6/2026, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức Phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Văn phòng TW Đảng ban hành Thông báo số 100-TB/VPTW về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo TW về sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp.
Việt Nam cam kết sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ toàn diện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tiếp thêm nguồn xung lực mới cho sự phát triển vững mạnh của nền báo chí cách mạng Lào.
Việc giao biên chế được gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng công việc, yêu cầu chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và kết quả đầu ra của từng cơ quan, đơn vị.
Báo chí phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết; kiên định tôn chỉ, mục đích, giữ vững bản lĩnh chính trị và thực hiện vai trò định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.
Chuyến thăm của biên đội tàu Hải quân Ấn Độ tới Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thiện chí, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan phải đặt trọng tâm thời hạn hoàn thành các dự án, đôn đốc kịp thời, không được gia hạn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Học viện An ninh nhân dân cần định rõ mục tiêu phấn đấu đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể.
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành và nghiêm túc triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với 18/19 đảng ủy trực thuộc.
Sáng 22/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ ba).
Sau sắp xếp, tỉnh Tây Ninh còn 987 ấp, khu phố, giảm khoảng 950 vị trí không chuyên trách ở ấp, khu phố, góp phần tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát huy đặc thù địa phương.
Lào Cai đang triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố, giữ gìn giá trị văn hóa, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.
Sáng 22/6/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nêu rõ thành phố xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô trong thế kỷ 21.
Sáng 22/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng, phường Long Biên, khu đô thị Pháp Vân-Tứ Hiệp và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị.
Tối 21/6, tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, TTXVN đã xuất sắc nhận 7 giải thưởng, gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 1 giải Khuyến khích.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo, cơ quan, tổ chức, công chúng là nguồn cổ vũ to lớn để đội ngũ những người làm báo TTXVN nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh của Cơ quan Thông tấn quốc gia.
Hội báo toàn quốc năm 2026 là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Ngày 21/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX-năm 2025 với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự-Giữ lửa để tiên phong” tại Thành phố Hải Phòng.
Chiều 21/6/2026, tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" đã bế mạc sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của báo chí trong kỷ nguyên số, yêu cầu giữ vững bản lĩnh, đạo đức và phát huy sứ mệnh truyền thông chính thống.
Sự chuyển dịch căn bản từ tư duy quản lý hành chính truyền thống sang tư duy quản trị phục vụ và kiến tạo phát triển từ cấp cơ sở là bước tiến rõ rệt trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Điểm nhấn của các hoạt động đối ngoại tuần này là chuyến công tác của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga; dấu mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu có chuyên gia pháp lý trúng cử Thẩm phán ITLOS.
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang bám sát quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, phục vụ lợi ích chung của quốc gia; quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.