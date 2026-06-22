Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang bám sát quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, phục vụ lợi ích chung của quốc gia; quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.