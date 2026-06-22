Việt Nam là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của khu vực

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia Nga về các vấn đề quan hệ quốc tế, nhận định trong bối cảnh quốc tế hiện nay vị thế của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực.

Theo ông Trofimchuk, bước vào kỷ nguyên mới, ASEAN đã vượt tầm một tổ chức khu vực để khẳng định vị thế đối tác chiến lược hàng đầu, nhận được sự coi trọng đặc biệt từ các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Khối này hiện nay được công nhận là một lãnh đạo và là động lực thúc đẩy các ý tưởng và công nghệ tiên tiến.

Trong bức tranh tổng thể đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về sự ổn định, khéo léo duy trì đường lối đối ngoại cân bằng và chủ động thúc đẩy hợp tác đa phương. Các quốc gia như Việt Nam là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực. Đây cũng là một mục tiêu chiến lược chung của ASEAN.

Chính vì vậy, theo chuyên gia Nga, sự hiện diện của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại diễn đàn ASEAN-Nga vừa qua là minh chứng rõ nét cho tầm vóc và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Trofimchuk nhận định bất chấp mọi thăng trầm của nền kinh tế toàn cầu, cấu trúc và thương hiệu ASEAN đang trở nên ổn định, nổi bật và quan trọng không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn trên khắp thế giới. ASEAN hoạt động trơn tru, nhịp nhàng như một cỗ máy. Các quốc gia thành viên của tổ chức, trong đó Việt Nam là một trong những động lực chính, đóng góp quyết định vào thành công này.

Các chuyên gia Nga luôn nhận định Việt Nam nhấn mạnh vào hợp tác chiến lược cụ thể và dài hạn với từng đối tác. Nhiều quốc gia có thể tham khảo kinh nghiệm đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong cách thức điều hướng bối cảnh địa chính trị phức tạp trong khi vẫn duy trì lập trường kiên định nhằm giữ gìn hòa bình và hạnh phúc cho toàn dân./.

Việt Nam góp phần chuyển hóa tiềm năng hợp tác ASEAN-Nga thành lợi ích cụ thể Có thể nói, chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương với Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp.