Mỹ nêu điều kiện dỡ bỏ tài sản bị phong tỏa của Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 22/6 tuyên bố bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai đều sẽ được quản lý một cách chặt chẽ và sử dụng cho các mục đích dân sự, trong đó có việc mua nông sản của Mỹ phục vụ nhu cầu của người dân Iran.

Phát biểu họp báo sau vòng đàm phán Mỹ-Iran ở Burgenstock (Thụy Sĩ), ông Vance bác bỏ thông tin cho rằng Washington đang chuẩn bị chuyển hàng tỷ USD trực tiếp cho Tehran.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, những cuộc thảo luận hiện tập trung xây dựng cơ chế đảm bảo mọi khoản tiền được giải tỏa chỉ được sử dụng cho các mục đích được phê chuẩn và không phục vụ các hoạt động quân sự hoặc cho các lực lượng ủy nhiệm.

Ông Vance cho biết đề xuất do cố vấn Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - và phía Qatar tham gia xây dựng quy định rằng cả Washington và Doha sẽ có quyền giám sát, phê chuẩn việc sử dụng các khoản tiền được giải tỏa. Theo đó, nguồn tài chính này có thể được dùng để mua các mặt hàng nông sản của Mỹ như đậu tương, ngô và lúa mì nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân Iran.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đây là giải pháp vừa hỗ trợ người dân Iran, vừa mang lại lợi ích cho nông dân và ngành nông nghiệp Mỹ. Ông cho rằng cơ chế này cũng góp phần củng cố các nỗ lực xây dựng sự ổn định và an ninh lâu dài tại Trung Đông.

Tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về khả năng giải tỏa một phần tài sản bị phong tỏa của Iran sau những cuộc đàm phán gần đây.

Trước đó, Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định Tehran sẽ không được tiếp cận các nguồn tài chính bị phong tỏa nếu chưa thực hiện đầy đủ những cam kết trong tiến trình đàm phán hiện nay.

Theo giới quan sát, vấn đề tài sản bị phong tỏa là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, bên cạnh chương trình hạt nhân, an ninh khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 22/6, Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/6 thông báo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã tiến hành cuộc tham vấn song phương để thảo luận về triển vọng thực thi bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, đồng thời nêu bật tính cấp thiết của yêu cầu Israel phải nhanh chóng rút quân khỏi lãnh thổ Liban.

Theo thông báo, phía Moskva và Tehran khẳng định tất cả các bên xung đột tại Trung Đông cần phải tuân thủ cam kết đạt được trong khuôn khổ thỏa thuận Mỹ-Iran.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày khẳng định Tehran sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) như bình thường, phù hợp với các quyết định của Quốc hội và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran./.

Mỹ đảm bảo mục tiêu tích cực của việc giải phóng các tài sản của Iran Ngày 22/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington sẽ đảm bảo số tài sản bị đóng băng của Iran sau khi giải tỏa sẽ chỉ được dùng để hỗ trợ nhân đạo.