Nhật-Mỹ nhóm họp trực tuyến giữa lúc đồng yen thấp kỷ lục

Kyodo dẫn một nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với một quan chức Bộ Tài chính Mỹ vào tối 22/6, trong bối cảnh đồng yen tiến sát mức thấp lịch sử so với đồng USD.

Cuộc thảo luận diễn ra khi đồng yen được giao dịch ở ngưỡng 161 yen đổi 1 USD trong ngày 22/6, thấp hơn mức mà giới chức Nhật Bản từng can thiệp bằng cách bán USD và mua yen vào cuối tháng Tư vừa qua.

Theo nguồn tin trên, nội dung trao đổi giữa bà Katayama và quan chức Mỹ có thể bao gồm diễn biến trên thị trường ngoại hối cũng như các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Nếu tỷ giá đồng yen vượt ngưỡng 161,96 yen đổi 1 USD - mức thấp nhất từng ghi nhận vào tháng 7/2024 - đồng tiền Nhật Bản sẽ rơi xuống mức yếu nhất kể từ năm 1986.

Đồng yen hiện vẫn chịu áp lực bán tháo trong bối cảnh thị trường dự đoán chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ khó thu hẹp trong thời gian tới, khi ngày càng có nhiều nhận định cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng nâng lãi suất trong năm nay./.

Đồng USD duy trì ổn định đẩy đồng yen sát ngưỡng thấp nhất 40 năm Giới đầu tư đang trong trạng thái thận trọng cao độ trước khả năng nhà chức trách Nhật Bản sẽ can thiệp trực tiếp vào thị trường để hỗ trợ tỷ giá, tương tự như động thái hồi cuối tháng 4, đầu 5/2026.