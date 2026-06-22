Fed đối mặt áp lực tăng lãi suất khi lạm phát chưa hạ nhiệt

Báo cáo mới nhất về Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi-nhiều khả năng sẽ không làm thay đổi quan điểm ngày càng phổ biến trong nội bộ ngân hàng này rằng cần tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Các nhà kinh tế dự báo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, dự kiến được công bố vào ngày 25/6 tới, sẽ tăng tốc cả theo tháng và theo năm trong tháng 5/2026.

Báo cáo này sẽ khép lại một tháng đầy những tín hiệu lạm phát bất lợi, sau khi các số liệu công bố trước đó cho thấy tác động từ cú sốc giá năng lượng đang lan rộng ra nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ.

Ông Kevin Warsh, người vừa chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm 17/6, đã từ chối đưa ra bất kỳ hàm ý nào về triển vọng lạm phát hay lãi suất mà ông đánh giá trong thời gian tới.

Lập trường thận trọng này khiến giới đầu tư có thể sẽ đặc biệt chú ý tới các phát biểu của những quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khác nhằm tìm kiếm thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh New York John Williams tại một hội nghị chuyên đề vào ngày 25/6, cùng với sự xuất hiện của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Chicago Austan Goolsbee tại một sự kiện khác trong cùng ngày. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bang Minneapolis Neel Kashkari cũng sẽ tham gia một cuộc thảo luận vào ngày 26/6.

Các chuyên gia của Bloomberg Economics gồm Anna Wong, Stuart Paul và Eliza Winger nhận định rằng cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) trong tháng 6 đã phát đi tín hiệu cứng rắn hơn đối với thị trường khi khoảng một nửa số thành viên ủng hộ lộ trình chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Theo các chuyên gia này, mặc dù ông Warsh không đưa ra dự báo lãi suất cá nhân trong biểu đồ dự báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng giọng điệu của ông tại cuộc họp báo được đánh giá là mang màu sắc "diều hâu" khá rõ rệt.

Nếu số liệu lạm phát Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân sắp công bố cao hơn kỳ vọng, điều đó có thể củng cố thêm thông điệp cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Ngoài dữ liệu lạm phát, lịch công bố các số liệu kinh tế của Mỹ trong tuần cũng bao gồm doanh số bán nhà mới trong tháng 5 vào ngày 24/5, lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền vào ngày 25/6 và số liệu thương mại hàng hóa quốc tế vào ngày 26/6.

Cùng ngày, Đại học Michigan (Mỹ) cũng sẽ công bố kết quả cuối cùng của cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng trong tháng 6/2026.

Fed giữ nguyên lãi suất, VN-Index bật tăng gần 19 điểm đầu phiên Tại thời điểm 9 giờ 30, VN-Index tăng gần 19 điểm, trong khi HNX-Index giao dịch quanh ngưỡng tham chiếu 330,39 điểm và UPCOM-Index tăng nhẹ 0,44 điểm.

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