Mỹ: Bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công sự kiện tại Nhà Trắng

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22/6 thông báo đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công Nhà Trắng, thời điểm Tổng thống Donald Trump tham dự sự kiện Giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao (UFC), được tổ chức tại khuôn viên dinh thự này.



Theo thông báo, 2 đối tượng vừa bị bắt tại các bang Washington và Missouri, đều bị truy tố với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi giết người.



Trước đó, ngày 16/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng đối với 5 nghi phạm, từ 19-32 tuổi, bị bắt tại các bang Ohio, California, Missouri và Nebraska.

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm này đã lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ bay qua khu vực tổ chức sự kiện, nhằm gây hỗn loạn và buộc đám đông phải sơ tán.

Theo hồ sơ vụ án, các tay súng bắn tỉa, sau đó lên kế hoạch nhằm vào những mục tiêu quan trọng trong dòng người tháo chạy.



Một trong 2 nghi phạm mới bị bắt là William Falkner, được cho là có kinh nghiệm vận hành UAV. Một đối tượng tìm cách cài chất nổ lên UAV, cấu hình thiết bị và triển khai chúng trong vụ tấn công nhằm vào sự kiện UFC. Nghi phạm còn lại, Jordan Rincker, bị cáo buộc chế tạo các bộ phận phục vụ hoạt động của UAV.



Sự kiện UFC, được tổ chức tại một “đấu trường” mang tên “The Claw”, được dựng trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã trực tiếp theo dõi các trận đấu cùng khoảng 4.000 quan khách.

Sự kiện mang tên “UFC Freedom 250” được xem là hoạt động mở màn cho chuỗi lễ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ.



Trong những năm gần đây, Tổng thống Donald Trump nhiều lần trở thành mục tiêu của các âm mưu ám sát. Gần đây nhất, hồi tháng 4, một tay súng đã tìm cách xông vào một sự kiện báo chí tại Nhà Trắng có sự tham dự của ông.



Sự kiện UFC tại Nhà Trắng cũng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Một số nhà phê bình cho rằng việc tổ chức các trận đấu võ thuật đối kháng tại địa điểm biểu tượng quyền lực của nước Mỹ là không phù hợp và làm suy giảm các giá trị truyền thống gắn với Nhà Trắng./.

FBI chặn âm mưu tấn công sự kiện tại Nhà Trắng FBI phối hợp ngăn chặn âm mưu tấn công một sự kiện tại Nhà Trắng, bắt giữ 5 nghi phạm và vô hiệu hóa kế hoạch gây rối an ninh, đảm bảo an toàn cho sự kiện.

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