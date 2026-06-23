Cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan qua đời ở tuổi 100

Ông Alan Greenspan - một trong những nhà hoạch định chính sách tiền tệ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ - đã qua đời ngày 22/6 tại nhà riêng ở tuổi 100 do biến chứng của bệnh Parkinson.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuyên bố cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông Greenspan, đồng thời đánh giá những đóng góp của ông đối với chính sách tiền tệ và tư duy kinh tế đã để lại dấu ấn lâu dài đối với Fed cũng như nền kinh tế Mỹ.

Ông Greenspan được Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed năm 1987 và giữ cương vị này đến năm 2006 dưới thời 4 đời tổng thống Mỹ. Với gần 19 năm lãnh đạo Fed, ông là người giữ chức vụ này lâu thứ hai trong lịch sử ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong thời gian điều hành Fed, ông Greenspan đóng vai trò trung tâm trong việc ứng phó với nhiều biến động kinh tế lớn, từ vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987, khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, bong bóng công nghệ đầu những năm 2000 cho đến giai đoạn suy thoái sau sự kiện khủng bố 11/9/2001.

Chính sách tiền tệ linh hoạt của ông góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế kéo dài của nước Mỹ trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế học cũng cho rằng việc duy trì lãi suất thấp trong thời gian dài dưới thời ông Greenspan là một trong những yếu tố góp phần tạo ra bong bóng bất động sản và tình trạng mất cân đối tài chính dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Chủ tịch Fed hiện nay Jerome Powell đánh giá ông Greenspan là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với chính sách tiền tệ của Mỹ trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI.

Các chuyên gia nhận định di sản của ông sẽ tiếp tục là chủ đề nghiên cứu và tranh luận trong giới kinh tế học nhiều năm tới./.

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