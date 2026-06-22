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Ấn Độ: Rò rỉ khí amoniac tại nhà máy chế biến hải sản, 7 người thiệt mạng

Mặc dù các công nhân bị ảnh hưởng rò rỉ khí amoniac đã được đưa đến các bệnh viện tư nhân gần đó để điều trị, nhưng 7 người trong số họ đã tử vong.

Bích Liên
Hiện trường vụ rò rỉ khí amoniac tại nhà máy chế biến hải sản ở Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, ngày 21/6/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Hiện trường vụ rò rỉ khí amoniac tại nhà máy chế biến hải sản ở Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, ngày 21/6/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 67 người phải nhập viện sau xảy ra vụ rò rỉ khí amoniac ngày 21/6 tại một nhà máy chế biến hải sản ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Nhà chức trách cho biết vụ rò rỉ bắt nguồn từ nhà máy chế biến hải sản và lan rộng khắp khuôn viên. Các công nhân có mặt tại cơ sở này xuất hiện các triệu chứng khó thở, một số người bị chảy máu miệng và mũi.

Mặc dù các công nhân bị ảnh hưởng đã được đưa đến các bệnh viện tư nhân gần đó để điều trị, nhưng 7 người trong số họ, tất cả đều là phụ nữ, đã tử vong.

Lực lượng cảnh sát, quản lý thảm họa, cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp, và y tế đã ngay lập tức được điều đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ.

Một đội gồm 30 người được trang bị thiết bị dò khí và các thiết bị cứu hộ chuyên dụng khác đã được huy động để khắc phục sự cố rò rỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ấn Độ #khí amoniac #nhà máy chế biến hải sản #Tử vong Ấn Độ
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