Châu Âu gồng mình trước đợt nắng nóng kỷ lục

Đợt nắng nóng bao trùm Tây Âu được dự báo sẽ mạnh lên trong tuần này, gây ra tình trạng nóng ẩm nguy hiểm với mức nhiệt kỷ lục tại Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Đức. Đợt nắng nóng này hình thành dưới tác động của một vòm nhiệt áp cao và chịu thêm ảnh hưởng từ hiện tượng El Niño đang hình thành.

Trước tình hình nắng nóng cao điểm, Pháp đã phải cho học sinh nghỉ học và Tây Ban Nha buộc phải hủy một buổi xem trực tiếp World Cup.

Các dự báo cho thấy nền nhiệt cao bất thường sẽ kéo dài đến hết tháng 7. Theo đó, châu Âu - khu vực có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới - đang trải qua phép thử đầu tiên của mùa Hè năm nay.

Ông Jason Nicholls, chuyên gia dự báo quốc tế cấp cao tại công ty dự báo thời tiết AccuWeather, nhận định có khả năng cao sẽ xảy ra thêm nhiều đợt nắng nóng khác trong mùa Hè này.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France, kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ tại nhiều thành phố của Pháp vào ngày 21/6. Mức nhiệt cao nhất trong ngày được ghi nhận là 42,2 độ C tại Pissos, phía Tây Nam nước này.

Nhà chức trách Pháp đã ban bố báo động đỏ cho 49 khu vực bao gồm thủ đô Paris và phần lớn khu vực phía Tây, phía Tây Nam. Dự kiến mức nhiệt cao nhất vào ban ngày sẽ đạt 42 độ C. Giới chức địa phương cho biết ít nhất ba người cao tuổi đã tử vong do nắng nóng tại tỉnh Gironde ở Tây Nam nước Pháp.

Tình trạng nắng nóng kéo dài đặt lưới điện châu Âu vào một cuộc kiểm tra khắc nghiệt. Theo phân tích từ công ty công nghệ đo lường môi trường Vaisala và công ty tư vấn khí tượng Commodity Weather Group, nhu cầu điện cho các thiết bị làm mát dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục.

Trong khi đó, nguồn cung điện từ các nhà máy hạt nhân quan trọng của Pháp sẽ bị hạn chế. Tập đoàn điện lực Pháp EDF thông báo sẽ tạm dừng lò phản ứng hạt nhân Golfech 2 từ tối muộn ngày 22/6 đến hết ngày 30/6 do nhiệt độ nước sông Garonne tăng cao. Tập đoàn này cũng cảnh báo các nhà máy khác có thể phải cắt giảm sản lượng trong tuần này.

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, thông báo sẽ triệu tập một đơn vị liên bộ mới để giải quyết tình hình nắng nóng. Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF đã hủy hơn 70 chuyến tàu trên toàn quốc.

Ông Jean Castex, Tổng giám đốc tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF, khuyến cáo những đối tượng dễ bị tổn thương nên tránh đi tàu hoặc hoãn kế hoạch di chuyển.

Theo đài phát thanh tin tức France Info, khoảng 845 trường học sẽ đóng cửa và 1.800 trường tiểu học, trung học cơ sở sẽ áp dụng thời khóa biểu điều chỉnh.

Tại Marseille, các quan chức địa phương cho biết các hồ bơi thành phố sẽ mở cửa miễn phí và bãi biển Catalans sẽ mở cửa 24/24 giờ cho đến khi đợt nắng nóng kết thúc.

Nắng nóng và điều kiện khô hạn đang làm khô cằn đất đai và thảm thực vật, đe dọa mùa màng và gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha. Nhà chức trách các quốc gia khác như Đức, Tây Ban Nha và Anh cũng đã đưa ra các cảnh báo nắng nóng tương tự.

Tại Tây Ban Nha, chính quyền địa phương thành phố Madrid đã hủy buổi xem trực tiếp trận đấu World Cup của đội tuyển bóng đá quốc gia tại Quảng trường Colon vào ngày 21/6 sau khi nhiệt độ đạt mức 38,9 độ C.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha AEMET, nhiệt độ dự kiến sẽ đạt đỉnh 44 độ C tại một số thung lũng.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Anh Met Office, các kỷ lục nhiệt độ tháng có thể sẽ được thiết lập trong tuần này./.

Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục do nắng nóng Tây Ban Nha cho biết ít nhất 101 người đã tử vong trong tháng 5/2026 do liên quan đến nắng nóng, con số trên cao gấp 3,6 lần so với số người tử vong do nắng nóng trong các tháng 5 của 10 năm qua.