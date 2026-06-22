Đồng Tháp: Sạt lở hơn 20m đường ven sông Trà Lọt, giao thông bị chia cắt

Một đoạn đường giao thông ven bờ Tây sông Trà Lọt, thuộc ấp Hòa Phú, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, bị sạt lở dài hơn 20m, làm chia cắt giao thông khu vực và đe dọa trực tiếp nhiều hộ dân sinh sống ven sông.

Theo ghi nhận tại hiện trường ngày 22/6, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 20m, mặt đường bị sụp đổ gần như hoàn toàn xuống sông. Phần hàm ếch ăn sâu vào bên trong, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mở rộng phạm vi sạt lở sang các khu vực lân cận.

Người dân địa phương cho biết, vụ sạt lở xảy ra liên tiếp trong những ngày qua. Khoảng 1 giờ ngày 16/6, một đoạn đường đan rộng khoảng 2 mét, dài khoảng 10m bất ngờ đổ sụp xuống sông. Đến ngày 19/6, khu vực này tiếp tục sạt lở thêm khoảng 10m. Tổng cộng, phần đất và mặt đường bị cuốn trôi có chiều rộng từ 5-6m, làm hư hỏng hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt và cuốn theo nhiều cây cối ven sông.

Bà Nguyễn Thị Đậm, người dân sống cạnh điểm sạt lở cho biết, sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình chị cùng ba hộ dân khác. Hiện mép sạt lở đã ăn sâu sát khu vực nhà ở, khiến người dân luôn trong tình trạng lo lắng và việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo người dân địa phương, tuyến đường ven bờ Tây sông Trà Lọt là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân trong khu vực. Việc tuyến đường bị chia cắt đã gây nhiều trở ngại cho sinh hoạt, sản xuất và đưa đón học sinh. Đáng lo ngại, khu vực tiếp giáp điểm sạt lở đã xuất hiện các vết nứt mới, làm tăng nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng và nguy cơ sạt lở. Hiện ngành chức năng đang tổng hợp tình hình các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh để báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chủ trương xử lý, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Địa phương cũng khuyến cáo người dân không đi lại gần khu vực sạt lở, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến hiện trường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản./.

Đồng Tháp: Sạt lở cuốn 40m đường giao thông xuống sông Điểm sạt lở dài hơn 40m, ăn sâu vào đất liền khoảng 8m; làm đứt gãy hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn và đe dọa trực tiếp đến an toàn của khoảng 6 hộ dân sinh sống gần khu vực.