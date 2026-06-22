Bão Mekhala mạnh thêm, đổi hướng về vùng biển phía Nam Nhật Bản

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 12- 24 giờ tới, bão Mekhala di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, cường độ gió có thể mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đi theo hướng Đông Bắc hướng về vùng biển phía Nam của Nhật Bản và suy yếu dần.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.

Trước đó, bão Mekhala tiếp tục mạnh thêm, lúc 13 giờ ngày 22/6, vị trí bão ở vào khoảng 17,8 độ vĩ Bắc-127 độ kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Hiện bão cách phía Đông Bắc của đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía Đông./.

Bão Mekhala tiếp tục mạnh lên, chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông Dự báo trong 24 giờ tới, bão Mekhala di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ di chuyển khá nhanh khoảng 20-25km/h, cường độ mạnh nhất của bão cấp 13, giật cấp 16.

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