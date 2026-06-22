Ít nhất 13 người tử vong do nắng nóng tại Pháp

13 người đã thiệt mạng vì đuối nước trong đợt nắng nóng gay gắt ở Pháp vào cuối tuần qua.

Dự báo đợt nắng nóng này dự kiến sẽ dữ dội hơn từ ngày 22/6 trên khắp châu Âu, buộc nhiều nước phải đưa ra cảnh báo và áp dụng các biện pháp ứng phó đặc biệt.

Đợt nắng nóng hiện nay khiến cả châu Âu phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt, khiến các sự kiện ngoài trời bị hủy bỏ, hoạt động giao thông bị gián đoạn, trường học phải đóng cửa và nhân viên văn phòng được yêu cầu làm việc tại nhà, trong khi chính quyền đưa ra cảnh báo về sức khỏe để bảo vệ người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương.

Ông Akshay Deoras, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Khoa học khí quyển quốc gia thuộc Đại học Reading ở England, cho rằng nguyên nhân dẫn đến các mức nhiệt kỷ lục hiện nay là biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến nhiệt độ trở nên khắc nghiệt hơn nhiều so với trước đây.

Theo cơ quan khí tượng Meteo-France của Pháp, 49/96 tỉnh, thành của nước này đã ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất, với dự báo nhiệt độ sẽ lên tới 43 độ C ở thành phố Bordeaux phía Tây Nam và 39 độ C ở thủ đô Paris.

Trung tâm ứng phó khẩn cấp của chính phủ cảnh báo người dân không nên tìm cách giải nhiệt ở những khu vực không có người giám sát như hồ và sông, sau các vụ đuối nước cuối tuần qua, trong đó có một bé gái 13 tuổi.

Khoảng 845 trường học đã phải đóng cửa vào ngày 22/6 do nắng nóng và 1.800 trường khác dự kiến cho học sinh về sớm hơn thường lệ. Nhiệt độ cao cũng đã khiến một số thị trấn ở Pháp phải hủy bỏ lễ hội âm nhạc đường phố thường niên.

Các nhà dự báo thời tiết Pháp cho rằng đợt nắng nóng hiện tại có thể nghiêm trọng như đợt nắng nóng hồi tháng 8/2003 vốn đã cướp đi sinh mạng của gần 15.000 người ở nước này.

Trong khi đó, tại Bỉ, trưởng bộ phận dự báo thời tiết tại viện khí tượng IRM David Dehenauw nhận định nước này dự kiến cũng sẽ hứng chịu mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tuần tới. Chính quyền Bỉ và Pháp cũng đã hủy bỏ hoặc cắt giảm các dịch vụ đường sắt vì lo ngại sự cố hỏng hóc có thể gây tắc nghẽn và chậm chuyến.

Cơ quan khí tượng IPMA của Bồ Đào Nha cho biết nhiệt độ nhìn chung cao hơn mức trung bình, nhưng ở một số vùng nội địa phía Bắc và trung tâm thì gần đạt mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó.

Ở Anh, cơ quan khí tượng Met Office cũng đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực đoan cấp độ hổ phách, mức cao thứ hai, từ ngày 22-25/5 với mức nhiệt trên 35 độ C.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh Liz Bentley cho rằng các kỷ lục nhiệt độ trong tháng 6 ở nước này sẽ bị phá vỡ giống như những gì đã xảy ra vào tháng trước.

Đây là đợt sóng nhiệt thứ hai trong 2 tháng liên tiếp, sau đợt nắng nóng bất thường vào tháng Năm vừa qua.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các đợt nắng nóng tái diễn như vậy là dấu hiệu rõ ràng của hiện tượng nóng lên toàn cầu và cảnh báo rằng chúng sẽ xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn.

Meteo-France cho biết trong số 51 đợt nắng nóng được ghi nhận ở Pháp kể từ năm 1947, có 34 đợt xảy ra từ năm 2000 và 26 đợt từ năm 2011./.

Châu Âu gồng mình trước đợt nắng nóng kỷ lục Chuyên gia dự báo quốc tế cấp cao tại công ty dự báo thời tiết AccuWeather nhận định có khả năng cao sẽ xảy ra thêm nhiều đợt nắng nóng khác trong mùa Hè này.