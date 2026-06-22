Hà Tĩnh: Bắt giữ phương tiện vận chuyển cát trái phép trên sông Lam

Vào hồi 2 giờ 15 phút ngày 22/6, tại tuyến sông Lam đoạn qua khu vực đền Chợ Củi thuộc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy đang vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Cao Văn Học (sinh năm 1975), trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Học đang điều khiển thuyền vỏ thép mang số hiệu NA-2650 vận chuyển khoảng 60m3 cát.

Trong quá trình làm việc, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số khoáng sản để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển khoáng sản trên tuyến đường thủy nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./

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