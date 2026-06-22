Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng

Ngày 22/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Trần Trung Hiếu (sinh năm 1985, trú tại số 54 đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Đây là hoạt động cụ thể hóa cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Công an thành phố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Công an phát hiện Trần Trung Hiếu cùng các đối tượng, gồm Nguyễn Thành Long (sinh năm 1986, trú tại số 2 ngõ 32 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà, Hà Nội); Trần Mạnh Cường (sinh năm 1979, trú tại 17B Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội); Trịnh Tiến Đạt (sinh năm 1996, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), sử dụng điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang “bong88” trên mạng internet.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Bước đầu, lực lượng chức năng ước tính tổng số tiền cá độ lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục xác minh làm rõ, triệu tập các đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, giao dịch gần 25 tỷ đồng Việc triệt xóa thành công đường dây đánh bạc này là một thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn.