Thành phố Hà Nội: Chơi “phường, họ," hàng chục công nhân bị chiếm đoạt tiền

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân khu vực 12 - thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Kim Thị Thảo (sinh năm 1968, trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Đức (cũ), thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của 35 bị hại đều là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức (tại thôn Kinh Đào, xã Hồng Sơn, Hà Nội), tố giác Kim Thị Thảo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng thông qua hình thức chơi phường, họ và vay tiền sau đó không trả, bỏ trốn.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2016, Kim Thị Thảo là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức, có dựng và làm chủ các công phường, họ cho những người làm cùng công ty tham gia. Hàng tháng, khi mọi người đóng tiền phường cho Thảo đều không lập giấy tờ xác nhận.

Thảo chỉ ghi vào quyển sổ theo dõi những người đã đóng và lấy tiền phường do mình quản lý.

Theo thỏa thuận miệng, người chơi muốn lấy phường tháng nào thì đăng ký thông báo trước với Thảo.

Một dây phường có khoảng 12 đến 18 người chơi, gồm công phường 1 triệu đồng, ai chưa lấy phường thì đóng 1 triệu đồng, ai lấy rồi thì đóng 1,1 triệu đồng; công phường 2 triệu đồng ai chưa lấy thì đóng 2 triệu đồng, ai lấy rồi thì đóng 2,2 triệu đồng; công phường 3 triệu đồng ai chưa lấy thì đóng 3 triệu đồng, ai lấy phường rồi thì đóng 3,3 triệu đồng.

Người đang chơi phường mà bỏ họ thì Thảo phải chịu trách nhiệm đóng bù vào cho người bỏ phường. Do là chủ phường, Thảo được lấy công phường đầu tiên không phải đóng lãi, người chơi đều được thông báo quy định từ đầu và tự nguyện chơi phường. Mỗi dây phường kết thúc, Thảo được hưởng lợi số tiền từ 1,5-4,5 triệu đồng tùy vào dây phường.

Quá trình dựng và tham gia các công phường, họ, Thảo đã thanh toán hết cho người chơi và kết thúc các công phường vào năm 2021.

Đến đầu năm 2022, Thảo tiếp tục đứng lên dựng tổng số 54 công phường, họ cho 34 người làm cùng công ty tham gia.

Do tin tưởng Thảo làm cùng công ty và trước đó đã dựng phường, họ, mọi người tham gia chơi đều được Thảo thanh toán đầy đủ nên có 34 cá nhân hàng tháng đều nộp tiền cho Thảo với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để chơi phường, họ.

Sau đó, Thảo lấy tiền phường của những người chơi để trả nợ và sử dụng chi tiêu cá nhân dẫn đến không còn khả năng trả nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho người chơi phường.

Đến thời hạn, Thảo hẹn người chơi phường đến lấy tiền chơi phường, họ, các cá nhân đến nhà nhưng không gặp Thảo, nhiều lần gọi điện cho Thảo để đòi tiền nhưng đều không liên lạc được.

Khi biết Thảo bỏ trốn khỏi địa phương, các cá nhân đã làm đơn trình báo hành vi chiếm đoạt tài sản của Thảo.

Quá trình điều tra xác định Kim Thị Thảo đã lợi dụng lòng tin của mọi người trong việc dựng phường, họ để chiếm đoạt của 34 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thảo còn có hành vi vay rồi chiếm đoạt số tiền 390 triệu đồng của người khác. Tổng số tiền Thảo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1,7 tỷ đồng./.

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