Đồng Tháp khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy

Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm dông lốc xảy ra chiều 20/6 tại các phường Cao Lãnh, Mỹ Ngãi và Mỹ Trà.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến 10 giờ ngày 21/6, thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều nhà dân, công trình và tài sản bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 1,465 tỷ đồng.

Cụ thể, dông lốc làm sập 4 căn nhà và 3 nhà kho; 13 căn nhà bị tốc mái; trong đó có 8 căn bị tốc mái hoàn toàn. Cụ thể, tại phường Cao Lãnh có 7 căn nhà bị ảnh hưởng, phường Mỹ Ngãi có 3 căn và phường Mỹ Trà có 7 căn.

Ngoài ra, mưa dông còn làm hư hỏng nhiều công trình, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Tại phường Cao Lãnh, khu vực tổ chức Lễ hội Sen bị ảnh hưởng khi nhiều tiểu cảnh, nhà bạt trưng bày sản phẩm từ sen trên đường Đặng Văn Bình bị đổ ngã. Mưa lớn kèm dông lốc cũng làm ngã đổ khoảng 30 cây xanh, hư hỏng một số trụ điện, trụ viễn thông trên nhiều tuyến đường, gây ảnh hưởng giao thông cục bộ.

Đặc biệt, một đoạn tường rào dài khoảng 40 m của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bị sập; hai ôtô bị cây xanh ngã đè gây hư hỏng.

Tại phường Mỹ Trà, dông lốc làm hư hỏng 5 biển hiệu, một tủ bán đồ ăn nhanh, làm ngã đổ 23 cây xanh và ảnh hưởng kiến trúc của 2 căn nhà. Trong khi đó, tại phường Mỹ Ngãi, khoảng 6,5ha bắp (ngô) chuẩn bị thu hoạch của 7 hộ dân bị thiệt hại.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ triển khai công tác khắc phục. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng dân quân tham gia dọn dẹp cây xanh ngã đổ, bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở.

Lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại; hỗ trợ 5 triệu đồng đối với hộ có nhà bị sập, hỗ trợ 1 hộ cận nghèo 5 triệu đồng và 2 triệu đồng/hộ có nhà bị tốc mái. Hiện các hộ bị sập và tốc mái, có khó khăn về chỗ ở đã tạm thời di dời đến nơi ở an toàn.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ dân thực hiện các biện pháp gia cố, chằng chống nhà, chuồng trại chăn nuôi, bảo đảm an toàn khi có thiên tai xảy ra. Đến nay, các tuyến đường cơ bản đã được thu dọn, giao thông trở lại bình thường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường Cao Lãnh, Mỹ Ngãi và Mỹ Trà tiếp tục huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, phục hồi sản xuất; rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, tăng cường cảnh báo, khoanh vùng các khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, thẩm định thiệt hại, tham mưu mức hỗ trợ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25/6.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự, khôi phục hệ thống điện và chăm lo đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến ngày 21/6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ dông lốc, với tổng thiệt hại ước hơn 4,62 tỷ đồng./.

Dông lốc làm đổ ngã nhiều cây xanh và sập nhà ở Đồng Tháp Tại phường Mỹ Ngãi, dông lốc làm sập và tốc mái hoàn toàn 3 căn nhà, gãy đổ 5 cây xanh, ảnh hưởng khoảng 6,5ha hoa màu và cây ăn quả; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 705 triệu đồng.

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