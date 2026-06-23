Thời tiết ngày 23/6: Nắng nóng đỉnh điểm ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/6, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Điện Biên và Lai Châu trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Điện Biên và Lai Châu từ 30-33 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đáng chú ý, từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của đợt nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Trong khi đó, thời tiết Tây Nguyên tương đối dịu hơn với nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông tại Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Trên biển, sáng sớm hôm nay (23/6), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 23/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

Đồng Tháp: Sạt lở hơn 20m đường ven sông Trà Lọt, giao thông bị chia cắt Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 20m, mặt đường bị sụp đổ gần như hoàn toàn xuống sông; phần hàm ếch ăn sâu vào bên trong, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mở rộng phạm vi sạt lở sang các khu vực lân cận.