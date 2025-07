Nắng nóng kỷ lục tới 41 độ C tại Italy gây nguy hại tới sức khỏe

Ngày 4/7, khi nhiệt độ của đợt nắng nóng hiện nay lên đến đỉnh điểm là 40-41 độ C, Bộ y tế Italy đã đưa cảnh báo đỏ đối với 20 thành phố, trong đó có thủ đô Rome và thành phố Milan, báo hiệu tình trạng nắng nóng kỷ lục gây nguy hại tới sức khỏe, ngay cả đối với những người khỏe mạnh.

Mức nhiệt này cao hơn nhiều so với mức 30 độ C bình thường theo mùa. Các nhà khí tượng học cho biết Italy sẽ phải đối mặt với nhiều đợt nắng nóng hơn do Biến đổi Khí hậu.

Sóng nhiệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, sự an toàn của người lao động và cơ sở hạ tầng tại Italy, làm gia tăng đáng kể các ca nhiễm bệnh và tử vong liên quan đến thời tiết nóng bức, đặc biệt ở những nhóm dân số dễ bị tổn thương như người già, trẻ em và những người có bệnh nền. Bên cạnh đó, làm việc ngoài trời trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đặc biệt nguy hiểm.

Tại Rome, chính quyền đã triển khai các lều giải khát do Hội Chữ thập Đỏ điều hành tại các điểm nóng du lịch và trung tâm giao thông. Công ty cung cấp nước ACEA đã ra mắt ứng dụng di động giúp người dân tìm đài phun nước công cộng.

Lực lượng chức năng cũng đã phân phát rộng rãi các tờ rơi giải thích về những biện pháp đảm bảo an toàn trong đợt nắng nóng. Song song với đó, các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt đã được kích hoạt cho những người dễ bị tổn thương và người vô gia cư trong thành phố.

Ở những khu vực khác, chính quyền vùng Lombardy và Lazio đã áp dụng lệnh hạn chế lao động ngoài trời từ 12h30 trưa đến 16h chiều theo giờ địa phương. Nhiệt độ thiêu đốt cũng đang thử thách cơ sở hạ tầng. Tại nhiều thành phố, trong đó có Milan, Rome, Florence và Bergamo, tình trạng mất điện đã xảy ra do cáp điện quá nóng và nhu cầu sử dụng máy điều hòa tăng đột biến.

Cháy rừng đã bùng phát xung quanh Rome, bao gồm cả gần sân bay Fiumicino, vùng Campania và đảo Sardinia.

Nắng nóng cũng gây ảnh hưởng đến ngành du lịch. Cung điện Hoàng gia Caserta gần thành phố Naples buộc phải đóng cửa sớm do mất điện, trong khi Nhà thờ Duomo ở Milan đã thành lập một cơ sở y tế sau khi một du khách đổ bệnh trong thời gian đang tham quan.

Người dân xếp hàng tại một điểm tiếp nước tự động. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nicolae, du khách Romania nhấn mạnh: “Thời tiết ở Rome quá nóng. Tôi mới đi thăm Colosseo một lúc mà mồ hôi đầy người, nhưng tôi vẫn đến đây vì muốn thăm công trình vĩ đại thời La mã."

Vấn đề nóng khắc nghiệt tại Italy dường như ngày càng diễn biến tiêu cực. Nếu thế giới tiếp tục phát thải ở mức cao, đến năm 2050, nhiệt độ trung bình hằng năm tại Italy có thể tăng thêm 2,4 độ C, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng và cháy rừng mà nước này đang phải chứng kiến thậm chí còn xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.

Trong những năm gần đây, nhiệt độ mùa Hè tại Italy đã chạm ngưỡng đáng báo động. Nắng nóng cực độ lên tới 40 độ C định hình lại các thói quen hàng ngày của người dân Italy, khi việc tập thể dục vào lúc sáng sớm và đi làm sớm đang dần trở nên phổ biến do họ tránh ra đường hoặc làm việc ngoài trời trong những khung giờ nóng nhất mỗi ngày.

Thậm chí, khách du lịch cũng phải tìm nhiều cách thức độc đáo để hạ nhiệt trong mùa cao điểm du lịch như đăng ký những điểm tham quan dưới lòng đất như “Thành phố nước” ở thủ đô Rome để vừa tránh nóng vừa có cơ hội được khám phá di tích từ thời La Mã cổ đại. Chiếc ô, thường chỉ được người dân Italy dùng để che mưa, thì đang ngày càng được sử dụng nhiều cho việc che nắng./.

Nắng nóng đỉnh điểm ở khu vực Nam Âu, có nơi lên tới 42 độ C Nam Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C tại nhiều khu vực, gây ra những thách thức nghiêm trọng cho người dân và chính quyền.