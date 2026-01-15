Hà Nội hỗ trợ hơn 5,4 tỷ đồng chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã quyết định phân bổ hơn 5,4 tỷ đồng để tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Toàn bộ kinh phí được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội, chuyển về 126 xã, phường và Hội Người cao tuổi thành phố để tổ chức trao quà Tết kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp các gia đình khó khăn đón Tết vui tươi, ấm áp.

Theo phương án phân bổ, thành phố dành 5,28 tỷ đồng để hỗ trợ 5.280 suất quà Tết cho các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt; trong đó, mỗi phường được nhận 30 suất, mỗi xã được nhận 50 suất quà.

Cùng với đó, 300 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố cũng được nhận quà Tết với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng tiền mặt mỗi suất, tổng kinh phí là 150 triệu đồng. Việc trao quà được thực hiện thông qua Hội Người cao tuổi thành phố, bảo đảm kịp thời trước Tết Nguyên đán.

Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được thành phố Hà Nội triển khai thường xuyên vào dịp cuối năm.

Các hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, thể hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị và cộng đồng đối với công tác an sinh xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và Hội Người cao tuổi thành phố sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và tránh trùng lặp trong quá trình thực hiện./.

