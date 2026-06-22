Philippines: Xả súng tại trường trung học khiến 3 học sinh thiệt mạng

Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết ngày 22/6, hai đối tượng đã nổ súng tại trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban (miền Trung), khiến 3 học sinh thiệt mạng và 5 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h khi các lớp học đang diễn ra tại trường. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều tiếng súng vang lên bên trong một lớp học, giáo viên và học sinh đang cúi xuống tìm chỗ trú ẩn.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương đến các bệnh viện gần đó. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó một người là học sinh của trường. Cả hai đều là nam giới và đều mang theo súng lục.

Cảnh sát đã triển khai lực lượng để tăng cường an ninh và mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông cáo của cảnh sát kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và hợp tác với các nhà chức trách bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ cuộc điều tra.

Trường Trung học Quốc gia San Jose là ngôi trường công lập có hơn 1.500 học sinh.

Tội phạm liên quan đến việc sử dụng súng rất phổ biến ở Philippines, một phần do sự tràn lan của súng không có giấy phép. Tuy nhiên các vụ xả súng ở trường học lại tương đối hiếm./.

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