Đức sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân vì nguy cơ nổ hóa chất

Một xe tải chở hóa chất nguy hiểm gặp sự cố kỹ thuật trên tuyến cao tốc A8 theo hướng thành phố Munich (München), thuộc bang Baden-Württemberg của Đức, đã buộc nhà chức trách phải phong tỏa tuyến đường, sơ tán người dân và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo của cảnh sát, cho biết hóa chất trên xe là peroxide hữu cơ, có nguy cơ cháy nổ rất cao.

Văn phòng quận Göppingen cảnh báo không thể loại trừ khả năng các bồn chứa hóa chất chịu áp suất cao có thể bốc cháy hoặc phát nổ. Trong điều kiện thời tiết khô nóng hiện nay, sự cố cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong khu vực.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết khoảng 100 người dân tại thị trấn Wiesensteig đã được sơ tán và bố trí tạm trú tại một nhà thi đấu.

Sau khi phương tiện gặp sự cố, lực lượng chức năng đã tiến hành làm mát xe, song sau đó phải duy trì khoảng cách an toàn để đề phòng nguy cơ phát nổ.

Đoạn cao tốc A8 theo hướng Munich, giữa Mühlhausen và Hohenstadt, đã bị phong tỏa hoàn toàn. Cơ quan chức năng đồng thời triển khai phân luồng giao thông tại khu vực xảy ra sự cố.

Theo Văn phòng quận Göppingen, lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc xe tải ra khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và di chuyển tới một bãi đỗ xe gần hầm Lämmerbuckel. Tuy nhiên, việc tiếp tục di dời phương tiện hiện vẫn chưa thể thực hiện do các trục trặc kỹ thuật.

Nhà chức trách đã mời các chuyên gia theo dõi và đánh giá diễn biến nhiệt độ của hóa chất trên xe, đồng thời thành lập ban xử lý khủng hoảng tại trung tâm điều hành cứu hỏa.

Từ 17 giờ 30 phút cùng ngày, tình trạng khẩn cấp đặc biệt được ban bố tại các địa phương Hohenstadt, Mühlhausen im Täle và Wiesensteig. Khoảng 250 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường.

Peroxide hữu cơ là hợp chất hóa học có tính không ổn định cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn và đòi hỏi quy trình bảo quản, xử lý đặc biệt nghiêm ngặt. Chất này phải được lưu trữ liên tục trong điều kiện nhiệt độ được kiểm soát. Các tác động như va đập, tia lửa hoặc ma sát đều có thể khiến peroxide hữu cơ bốc cháy. Trong công nghiệp, chất này được sử dụng trong sản xuất nhựa và làm chất tẩy trắng./.

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