Đức: Thiệt hại do trộm cắp trong ngành bán lẻ lập mức kỷ lục mới

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Bán lẻ EHI, thiệt hại do trộm cắp trong ngành bán lẻ Đức đã lên mức kỷ lục hơn 4,3 tỷ euro (4,93 tỷ USD) trong năm 2025, tăng 3,1% so với năm trước và là năm thứ tư liên tiếp ghi nhận mức tăng.

Trong tổng thiệt hại, khoảng 3,05 tỷ euro xuất phát từ hành vi trộm cắp của khách hàng, trong đó khoảng 1/3 được cho là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện.

Nhân viên các doanh nghiệp bán lẻ gây thiệt hại khoảng 910 triệu euro, trong khi nhân viên của các nhà cung cấp và đơn vị dịch vụ như bảo trì, vệ sinh gây thiệt hại thêm khoảng 370 triệu euro.

Trong giai đoạn 2020-2025, tổng thiệt hại do trộm cắp trong ngành bán lẻ tăng gần 29%, riêng thiệt hại từ hành vi trộm cắp của khách hàng tăng hơn 41%. Theo EHI, một phần mức tăng này có liên quan đến lạm phát. Trong cùng giai đoạn, giá tiêu dùng tại Đức tăng hơn 20%, còn giá thực phẩm tăng khoảng 35%.

Chuyên gia Frank Horst của EHI nhận định việc ngăn chặn các vụ trộm cắp có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp đang là thách thức lớn nhất đối với ngành bán lẻ. Ông cũng cảnh báo số vụ trộm cắp thông thường do khách hàng thực hiện đang gia tăng ở mức đáng lo ngại.

Hiệp hội Bán lẻ Đức kêu gọi tăng cường xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tại cửa hàng, đồng thời nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp.

Nghiên cứu của EHI được thực hiện trên cơ sở khảo sát 103 doanh nghiệp với tổng cộng 21.225 cửa hàng trên toàn nước Đức. Kết quả được ngoại suy để phản ánh tình hình của toàn bộ thị trường bán lẻ./.

30 triệu euro bị “thổi bay” trong vụ trộm kho tiền ngân hàng tinh vi ở Đức Theo cảnh sát, thủ phạm đã đột nhập vào ngân hàng từ bãi đỗ xe, khoan một lỗ lớn vào kho tiền và sau đó tẩu thoát qua con đường này với những vật phẩm đánh cắp được.

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