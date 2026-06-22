Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm.



Ông Starmer cho biết quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của Công đảng sẽ được khởi động vào tháng 7 tới, và ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được chọn, dự kiến nhậm chức vào tháng 9./.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bác bỏ lời kêu gọi từ chức Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố tiếp tục tại vị bất chấp làn sóng yêu cầu từ chức trong nội bộ Công đảng, giữa lúc khủng hoảng chính trị gây sức ép lên chính phủ và thị trường tài chính nước này.

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