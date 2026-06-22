Thế giới

Châu Âu

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức

Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm, và ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được chọn, dự kiến vào tháng 9.

Hương Giang
Thủ tướng Anh Keir Starmer .(Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Anh Keir Starmer .(Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm.

Ông Starmer cho biết quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của Công đảng sẽ được khởi động vào tháng 7 tới, và ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được chọn, dự kiến nhậm chức vào tháng 9./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Anh Keir Starmer #từ chức #Anh Anh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Pha đánh đầu của tiền vệ Bỉ Youri Tielemans. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

World Cup 2026: Mắc kẹt trong chính cái bóng của mình

Trận hòa không bàn thắng trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng G không chỉ khiến "Quỷ đỏ" đánh rơi thêm điểm số quan trọng, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thời tiết nắng nóng ở Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.