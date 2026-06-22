Cựu Thị trưởng Manchester xác nhận tranh cử chức Thủ tướng Anh

Ngày 22/6, chính trị gia kỳ cựu của Anh, ông Andy Burnham xác nhận sẽ tranh cử để thay thế Thủ tướng Keir Starmer, người vừa từ chức lãnh đạo Công đảng cầm quyền cùng vị trí người đứng đầu chính phủ.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Burnham, 56 tuổi, kêu gọi một quá trình chuyển giao "có trật tự và có trách nhiệm" sau khi Thủ tướng Starmer tuyên bố từ chức.

Khẳng định sẽ tự ứng cử vào vị trí lãnh đạo Công đảng, cựu Thị trưởng Manchester cũng bày tỏ hy vọng sự thay đổi chính trị không nên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, và kêu gọi quá trình chuyển giao này trở thành một quá trình đổi mới tích cực cho cả Công đảng và nước Anh.

Cựu Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting, người trước đó từng tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua lãnh đạo, cũng cho biết sẽ ủng hộ ông Burnham, cho thấy tỷ lệ triển vọng đắc cử của chính trị gia kỳ cựu này.

Trước đó, sau khi tuyên bố từ chức, Thủ tướng Starmer cho biết đã yêu cầu Ủy ban Điều hành Quốc gia của Công đảng lập kế hoạch cụ thể, với việc mở đăng ký ứng cử viên lãnh đạo vào ngày 9/7, để cuộc bầu cử lãnh đạo mới của đảng này sẽ hoàn tất trước khi Quốc hội Anh họp lại vào tháng Chín.

Phản ứng trước tuyên bố từ chức của ông Starmer, lãnh đạo đảng cực hữu, chống nhập cư Reform UK, ông Nigel Farage đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử ngay.

Đảng của ông Farage đã dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trong nhiều tháng và giáng một đòn mạnh vào Công đảng trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Năm.

Tuy nhiên, theo hệ thống nghị viện của Anh, việc thay đổi lãnh đạo đảng cầm quyền không tự động kích hoạt một cuộc tổng tuyển cử, vì lãnh đạo mới của đảng Lao động sẽ có thể trở thành Thủ tướng nếu đảng này giữ được đa số tại Hạ viện./.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm, và ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được chọn, dự kiến vào tháng 9.