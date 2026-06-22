Thế giới

Châu Âu

EU thông báo hoãn hội nghị thượng đỉnh với Anh

Chủ tịch Hội đồng châu Âu bày tỏ hy vọng người kế nhiệm của ông Starmer sẽ tiếp tục "con đường tốt đẹp" trong việc thiết lập lại quan hệ giữa EU và Vương quốc Anh.

Đài Trang
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Anh lần thứ hai sẽ phải hoãn lại, sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức vào sáng cùng ngày.

Sự kiện ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết EU đang đánh giá khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh thứ 2 này, đồng thời bày tỏ hy vọng người kế nhiệm của ông Starmer sẽ tiếp tục "con đường tốt đẹp" trong việc thiết lập lại quan hệ giữa EU và Vương quốc Anh.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh EU - Anh lần thứ hai sẽ tập trung thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy việc "thiết lập lại" quan hệ hậu Brexit.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ghi nhận những đóng góp của ông Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh đối với an ninh châu Âu.

Cùng ngày, Chính phủ Đức cho biết việc Thủ tướng Anh từ chức không ảnh hưởng đến kế hoạch gặp tại Berlin của lãnh đạo các cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Theo kế hoạch, khoảng 16h45 ngày 24/6 theo giờ địa phương (tức 21h45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Friedrich Merz dự định sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo của Pháp, Anh, Italy và Ba Lan.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến cũng sẽ tham gia cuộc thảo luận qua kết nối video.

Trọng tâm của cuộc họp là chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 7-8/7, xung đột Ukraine và tình hình Trung Đông.

Dù đã đệ đơn từ chức nhưng ông Starmer dự kiến sẽ vẫn đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Anh trong vài tháng cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được lựa chọn.

Trước đó, sau khi tuyên bố từ chức, Thủ tướng Starmer cho biết đã yêu cầu Ủy ban Điều hành Quốc gia của Công đảng lập kế hoạch cụ thể, với việc mở đăng ký ứng cử viên lãnh đạo vào ngày 9/7, để cuộc bầu cử lãnh đạo mới của đảng này sẽ hoàn tất trước khi Quốc hội Anh họp lại vào tháng Chín./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Hội đồng châu Âu #EU #Thủ tướng Anh Keir Starmer Anh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng mua sắm tại chợ ở Manchester, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

10 năm sau Brexit: Nốt trầm của nước Anh

Cho đến nay, Anh vẫn đang tiếp tục gánh chịu những hậu quả đối với nền kinh tế sau “cuộc chia ly” nhiều trắc trở được gọi là Brexit, trong khi những lợi ích được cam kết còn mờ nhạt.

Thủ tướng Anh Keir Starmer .(Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức

Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm, và ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được chọn, dự kiến vào tháng 9.

Pha đánh đầu của tiền vệ Bỉ Youri Tielemans. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

World Cup 2026: Mắc kẹt trong chính cái bóng của mình

Trận hòa không bàn thắng trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng G không chỉ khiến "Quỷ đỏ" đánh rơi thêm điểm số quan trọng, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thời tiết nắng nóng ở Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.