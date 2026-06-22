EU thông báo hoãn hội nghị thượng đỉnh với Anh

Ngày 22/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Anh lần thứ hai sẽ phải hoãn lại, sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức vào sáng cùng ngày.

Sự kiện ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết EU đang đánh giá khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh thứ 2 này, đồng thời bày tỏ hy vọng người kế nhiệm của ông Starmer sẽ tiếp tục "con đường tốt đẹp" trong việc thiết lập lại quan hệ giữa EU và Vương quốc Anh.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh EU - Anh lần thứ hai sẽ tập trung thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy việc "thiết lập lại" quan hệ hậu Brexit.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ghi nhận những đóng góp của ông Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh đối với an ninh châu Âu.

Cùng ngày, Chính phủ Đức cho biết việc Thủ tướng Anh từ chức không ảnh hưởng đến kế hoạch gặp tại Berlin của lãnh đạo các cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Theo kế hoạch, khoảng 16h45 ngày 24/6 theo giờ địa phương (tức 21h45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Friedrich Merz dự định sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo của Pháp, Anh, Italy và Ba Lan.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến cũng sẽ tham gia cuộc thảo luận qua kết nối video.

Trọng tâm của cuộc họp là chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 7-8/7, xung đột Ukraine và tình hình Trung Đông.

Dù đã đệ đơn từ chức nhưng ông Starmer dự kiến sẽ vẫn đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Anh trong vài tháng cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được lựa chọn.

Trước đó, sau khi tuyên bố từ chức, Thủ tướng Starmer cho biết đã yêu cầu Ủy ban Điều hành Quốc gia của Công đảng lập kế hoạch cụ thể, với việc mở đăng ký ứng cử viên lãnh đạo vào ngày 9/7, để cuộc bầu cử lãnh đạo mới của đảng này sẽ hoàn tất trước khi Quốc hội Anh họp lại vào tháng Chín./.

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