Nổ lò hơi nhà máy hóa chất tại Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ lò hơi tại nhà máy hóa chất xảy ra rạng sáng 21/11 tại khu dân cư thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan.

Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h30 giờ địa phương (tức 7h30 giờ Việt Nam) tại thành phố công nghiệp Faisalabad, gây ra đám cháy lớn lan nhanh khắp nhà máy.

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa để ngăn hỏa hoạn lan sang các ngôi nhà lân cận.

Theo cảnh sát, vụ nổ mạnh cũng làm sập tường và mái của nhiều ngôi nhà gần đó. Đa số những người thiệt mạng và bị thương là cư dân tại những căn nhà này.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, một số hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tiến hành. Con số thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng lên do nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt bên trong nhà máy./.

