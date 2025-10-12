Nổ lớn nhà máy quân sự ở Mỹ, 18 người mất tích

Giới chức Mỹ ngày 11/10 cho biết không còn hy vọng tìm thấy người sống sót sau vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự ở bang Tennessee hôm 10/10, khiến 18 người mất tích.

Trả lời báo giới, Cảnh sát trưởng hạt Humphreys Chris Davis cho biết: “Hơn 300 người đã rà soát gần như toàn bộ khu vực cơ sở, và đến thời điểm này, chúng tôi chưa tìm thấy người sống sót nào. Đây là tổn thất to lớn đối với cộng đồng chúng ta."

Vụ nổ xảy ra hôm 10/10 tại trụ sở rộng khoảng 5km2 của Công ty Accurate Energetic Systems ở Bucksnort, cách Nashville khoảng một giờ lái xe về phía Tây.

Sức nổ có thể cảm nhận được từ cách xa nhiều km, khiến một tòa nhà trong khuôn viên bị san phẳng.

Trong tuyên bố cùng ngày, công ty cảm ơn lực lượng cứu hộ và gửi lời chia buồn tới các gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng chịu ảnh hưởng, song không nêu nguyên nhân vụ việc.

Ông Davis cho biết hoạt động đã chuyển từ cứu hộ sang tìm kiếm thi thể, và cơ quan điều tra sẽ sử dụng xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân.

Các cơ quan điều tra, trong đó có Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF) vẫn đang xác định nguyên nhân vụ nổ.

Việc hiện trường còn chứa chất nổ và đạn dược khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Theo trang web của Accurate Energetic Systems, công ty này chuyên phát triển, sản xuất và lưu trữ thuốc nổ phục vụ “các lĩnh vực quân sự, hàng không vũ trụ và phá dỡ thương mại.” Trụ sở có 8 tòa nhà sản xuất và một phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng.

Theo báo chí địa phương, trước đó, một vụ nổ nhỏ tại nhà máy năm 2014 từng khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương./.

Mỹ: Nổ lớn ở cơ sở sản xuất chất nổ quân sự, nhiều người thiệt mạng Vụ nổ xảy ra tại Nhà máy Accurate Energetic Systems - cơ sở sản xuất chất nổ phục vụ mục đích quân sự - khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.