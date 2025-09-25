Anh sơ tán cư dân sau vụ nổ lớn gây hỏa hoạn tại khu công nghiệp

Truyền thông Anh ngày 25/9 đưa tin cảnh sát nước này đang tiến hành sơ tán cư dân thành phố Swindon, thuộc hạt Wiltshire ở khu vực Tây Nam, sau khi xảy ra "vụ nổ lớn" gây hỏa hoạn tại một nhà kho trong khu công nghiệp.

Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy một cột khói khổng lồ bốc lên không trung.

Cảnh sát khuyến nghị người dân đóng cửa sổ và tránh xa khu vực này để đảm bảo an toàn.

Trước đó, cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã được điều động đến một nhà kho trong Khu công nghiệp Groundwell vào khoảng 19h30 ngày 24/9 (giờ địa phương).

Ít nhất 10 lính cứu hỏa và xe chuyên dụng đã đến hiện trường.

Các nhân chứng cho biết họ cảm thấy nhà cửa rung lắc vào thời điểm xảy ra vụ nổ./.

