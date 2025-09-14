Đời sống

Nổ lớn tại thủ đô Tây Ban Nha khiến 26 người thương vong

Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại tầng trệt tòa nhà 3 tầng ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), khiến 1 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Nguyễn Hà
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Reuters)
Chiều 13/9, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại tầng trệt tòa nhà 3 tầng ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), khiến 1 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, huy động chó nghiệp vụ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Bước đầu đã tìm thấy thi thể một người đàn ông nhờ chó nghiệp vụ và đưa 4 người ra khỏi đống đổ nát.

Vụ nổ cũng gây hư hại quán càphê, cửa hàng và nhiều công trình lân cận.

Theo hãng tin EFE, nguyên nhân ban đầu được cho là rò rỉ khí gas.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc./.

