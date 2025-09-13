Thế giới

Vụ nổ xe bồn chở gas ở Mexico: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 10 người

Nhà chức trách Mexico cho biết số nạn nhân trong vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng ngày 11/9 đã khiến 10 người thiệt mạng, hàng chục nạn nhân khác đang điều trị, một số trong tình trạng nguy kịch.

Phương Lan
Hiện trường vụ nổ xe bồn chở gas ở Mexico City, Mexico ngày 10/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 12/9, nhà chức trách Mexico cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở hơn 49.000 lít khí hóa lỏng trên tuyến cao tốc ở thủ đô Mexico City đã tăng lên 10 người.

Hiện còn hàng chục người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, một số trong tình trạng nguy kịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Thị trưởng thành phố Mexico City Clara Brugada đã công bố thông tin cập nhật trên về vụ tai nạn xảy ra hôm 11/9 tại tuyến đường nối Mexico City với bang Puebla ở quận Iztapalapa.

Tính đến tối 12/9, trong số 67 người nhập viện, đã có 22 người xuất viện, số còn lại đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Theo thông tin trước đó, vụ nổ xe bồn thuộc sở hữu của công ty tư nhân Transportadora Silza khiến 94 người bị thương, trong đó nhiều người bị bỏng nặng.

Hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi hoặc làm hư hỏng khoảng 30 phương tiện khác lưu thông trên tuyến đường vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Công tố viên trưởng thành phố Mexico City, bà Bertha Alcalde cho biết nhà chức trách đang xem xét điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó có khả năng lái xe bồn chở gas - hiện trong tình trạng nguy kịch - có thể đã điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cùng ngày nhấn mạnh chính phủ sẽ sớm đưa ra quy định an toàn mới đối với hoạt động vận chuyển nhiên liệu, đặc biệt là khí hóa lỏng, nhằm tránh tái diễn các thảm kịch tương tự.

Trong thập kỷ qua, Mexico từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe bồn chở gas.

Năm 2019, một xe bồn kéo hai rơmoóc chở khí hóa lỏng bị lật trên tuyến đường thuộc bang Nayarit, gây hỏa hoạn làm 13 người thiệt mạng.

Năm 2015, một xe bồn chở propan gặp sự cố rò rỉ khi giao hàng tại một bệnh viện sản phụ ở thủ đô, khiến khí gas phát nổ, cướp đi sinh mạng của 5 người và làm hàng chục người bị thương./.

