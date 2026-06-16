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Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga rơi trong chuyến bay huấn luyện

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã gặp sự cố và bị rơi tại vùng Irkutsk khi đang hạ cánh trong chuyến bay huấn luyện định kỳ, song toàn bộ tổ lái đã nhảy dù an toàn.

Tiến Trung-Minh Tuấn
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. (Ảnh: Defenseworld/TTXVN)
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. (Ảnh: Defenseworld/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 xác nhận một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã rơi tại vùng Irkutsk của nước này khi đang cố gắng hạ cánh trong một chuyến bay huấn luyện định kỳ.

Bộ trên báo cáo rằng tổ lái đã nhảy dù an toàn và không có thiệt hại dưới mặt đất. Theo cơ quan này, chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay mà không mang theo đạn dược.

Trên mạng xã hội, Thống đốc vùng Irkutsk, ông Igor Kobzev cho biết nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xác định là do máy bay bị hỏng động cơ.

Theo ông, người dân địa phương đã tìm thấy các thành viên tổ lái và các nhân viên y tế đang chăm sóc cho họ.

Các quan chức cho biết một ủy ban thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang làm việc tại hiện trường vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
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