Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ rơi tại California

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của giới chức quân sự Mỹ cho biết một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards ở hạt Kern, bang California, vào ngày 15/6.

Theo thông báo được đăng trên mạng xã hội X của Căn cứ Không quân Edwards, chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực sân bay của căn cứ vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng. Các lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường và công tác ứng phó vẫn đang được triển khai.

Hiện, chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như chưa có thông tin về thương vong.

Truyền thông Mỹ cho biết các hình ảnh từ hiện trường cho thấy một cột khói lớn bốc lên gần khu vực xác máy bay. Căn cứ này nằm cách thành phố Los Angeles khoảng 160km về phía Bắc.

Thông thường, máy bay B-52 hoạt động với tổ lái gồm 5 người, bao gồm 2 phi công, một sỹ quan dẫn đường radar, một sỹ quan dẫn đường và một sĩ quan tác chiến điện tử.

Hiện chưa rõ tình trạng của những người có mặt trên máy bay.

Chiếc máy bay gặp nạn là một trong số 76 máy bay B-52 còn lại trong biên chế của Không quân Mỹ. Dòng máy bay này dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ trong nhiều thập kỷ tới khi Không quân Mỹ đang triển khai chương trình nâng cấp và hiện đại hóa quy mô lớn.

Máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân này lần đầu được đưa vào hoạt động từ thập niên 1950 và đến nay vẫn là một thành phần chủ chốt trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ.

Lần gần nhất một máy bay B-52 bị phá hủy trong tai nạn là vào năm 2016, khi một chiếc máy bay loại này gặp sự cố trong lúc cất cánh tại Căn cứ Không quân Andersen ở đảo Guam.

Căn cứ Edwards là trung tâm thử nghiệm bay hàng đầu của Không quân Mỹ. Các máy bay B-52 đóng tại đây thường được sử dụng cho các chương trình thử nghiệm, phát triển và hiện đại hóa khí tài hơn là thực hiện các nhiệm vụ tác chiến thông thường./.

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