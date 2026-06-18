Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết khi sinh con trên xe khách

Sáng 18/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu sống một sản phụ sinh con trên xe khách trong tình trạng băng huyết sau sinh. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đã ổn định.

Rạng sáng 14/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh vị tiếp nhận một trường hợp cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy kịch. Sản phụ V.T.M. (sinh năm 2004, trú tại Gia Lai) mang thai 39 tuần, đi một mình trên hành trình từ Gia Lai ra Hà Nội.

Khi xe khách di chuyển qua địa phận Quảng Trị, sản phụ bất ngờ chuyển dạ, vỡ ối và sinh một bé trai ngay trên xe. Sau khi sinh, em bé chưa được cắt dây rốn, vẫn còn dính bánh rau còn sản phụ xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều, có biểu hiện mất máu cấp với da, niêm mạc nhợt nhạt, ý thức lơ mơ, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ tài xế xe khách, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Khoa Sản cùng ê-kíp hồi sức khẩn trương chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư và phương tiện cấp cứu để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh. Thời điểm nhập viện, sản phụ trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt, tử cung co hồi kém, nguy cơ sốc mất máu.

Các y, bác sỹ nhanh chóng thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch, sử dụng thuốc và triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát băng huyết sau sinh. Sau khoảng 30 phút cấp cứu khẩn trương, tình trạng sản phụ dần ổn định, huyết áp và mạch trở về ngưỡng an toàn, tử cung co hồi tốt, tình trạng chảy máu được kiểm soát. Sản phụ qua cơn nguy kịch. Bé trai sau đó được cắt dây rốn, chăm sóc theo quy trình chuyên môn và sức khỏe đã ổn định.

Bác sỹ Chuyên khoa 2 Trần Cảnh Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh cho biết, việc cứu sống thành công sản phụ là kết quả của sự phối hợp kịp thời giữa tài xế xe khách, các lực lượng liên quan và đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện.

Sau khi sức khỏe của sản phụ và em bé ổn định, chiều 17/6, đại diện lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên. Người nhà sản phụ đã hoàn tất thủ tục xuất viện để đưa hai mẹ con trở về quê…/.

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