Quảng Trị: Cảnh sát giao thông hỗ trợ sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn

Chiều 13/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ đưa một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ trên xe khách đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Gio Linh thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Hoàng Phi Hùng (sinh năm 1993), trú tại Tổ dân phố 4, phường Hương Trà, thành phố Huế.

Theo thông tin ban đầu, anh Hùng cùng vợ là chị P.T.N. (sinh năm 1990), đang mang thai, di chuyển trên xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố Huế. Khi xe đến địa phận xã Gio Linh, chị N. bất ngờ đau bụng dữ dội và có dấu hiệu chuyển dạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sỹ Tổ tuần tra đã sử dụng xe chuyên dụng, bật còi và đèn ưu tiên dẫn đường, hỗ trợ xe khách lưu thông nhanh chóng, an toàn qua các tuyến đường đông phương tiện, rút ngắn thời gian đưa sản phụ đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn và được các y, bác sỹ tiếp nhận, đưa vào cấp cứu, theo dõi sức khỏe./.

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