An Giang: Chiến sỹ công an chở thí sinh ngủ quên đến điểm thi

Sáng 11/6, Công an phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ thi, cán bộ Công an phường đã kịp thời hỗ trợ một nữ thí sinh đến điểm thi đúng giờ sau khi phát hiện em ngủ quên.

Cụ thể, sáng 11/6, thí sinh nữ tên T.H.C, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa (cư trú khóm Châu Long 2, phường Châu Đốc), do ngủ quên nên có nguy cơ không kịp đến điểm thi tại Trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa.

Sau khi nhận được thông tin tại điểm thi tại Trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa còn vắng một thí sinh, Chỉ huy Công an phường Châu Đốc phân công lực lượng Cảnh sát trật tự đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi nhanh chóng xác định thông tin, địa chỉ của thí sinh; sau đó, sử dụng xe mô tô đến tận nhà đón nữ sinh C đưa đến điểm thi kịp thời tham gia buổi thi.

Việc kịp thời hỗ trợ thí sinh đến điểm thi của cán bộ, chiến sỹ Công an phường Châu Đốc đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của gia đình thí sinh và nhân dân địa phương.

Đây không chỉ là động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt kỳ thi Trung học phổ thông năm nay mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ./.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt Toàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 8 trường hợp thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt, được bố trí dự thi tại phòng thi riêng và có giám thị hỗ trợ viết bài thi.