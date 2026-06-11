Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt

Cùng với thí sinh cả nước, sáng 11/6, gần 143.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Trong kỳ thi năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước với gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó gần 135.000 thí sinh đang học lớp 12, hơn 8.000 thí sinh tự do.

Thành phố tổ chức 246 điểm thi với gần 6.000 phòng thi, phân bố hợp lý ở cả ba khu vực trên toàn địa bàn; hơn 25.000 cán bộ, công chức, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Tại mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng dự phòng để xử lý tình huống phát sinh.

Toàn Thành phố ghi nhận 8 trường hợp thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt. Cụ thể có 6 thí sinh bị thương ở tay do tai nạn và 2 thí sinh tay yếu do khuyết tật, được bố trí dự thi tại phòng thi riêng và có giám thị (không phải là giáo viên các môn thí sinh dự thi) hỗ trợ viết bài thi. Các phòng thi này được bố trí 2 cán bộ coi thi và camera ghi hình liên tục.

Về công tác vận chuyển và bàn giao đề thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những năm trước, địa bàn xa nhất của Thành phố cách trung tâm khoảng hơn 50km, tuy nhiên sau hợp nhất có những địa bàn cách xa gần 200km.

Vì vậy, thay vì bàn giao đề và bài thi trong ngày như những năm trước, năm nay, Thành phố bàn giao đề thi đến các điểm thi trước khi thi một ngày và bàn giao bài thi ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Quá trình vận chuyển cũng như tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi được đảm bảo an toàn, tổ chức bảo vệ liên tục theo đúng quy định.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh có hai địa bàn đặc thù là đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thạnh An. Trong đó, 30 học sinh lớp 12 tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An (xã đảo Thạnh An) đã vào đất liền từ sáng 10/6 để dự thi.

Các em được bố trí thi tại hai điểm thi ở xã Bình Khánh là Trường Trung học phổ thông An Nghĩa và Trường Trung học phổ thông Bình Khánh.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các em lưu trú tại Trường Tiểu học Bình Phước (xã Bình Khánh) và mọi sinh hoạt được địa phương phối hợp cùng nhà trường hỗ trợ, chăm lo.

Với điểm thi tại Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu-Côn Đảo, Thành phố đã xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi riêng bằng đường hàng không, cùng các phương án dự phòng khác, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa bàn có một điểm thi đặt tại Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu-Côn Đảo, với 114 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm thi này bố trí 5 phòng thi chính thức cùng các phòng thi dự phòng, phòng chờ và các phòng chức năng phục vụ kỳ thi.

Trước kỳ thi, các lực lượng chức năng tại địa phương cùng nhà trường đã rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, y tế, điện lực và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ thi. Địa phương cũng chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, đặc biệt đối với điều kiện địa lý đặc thù của đặc khu Côn Đảo. Công tác tổ chức ôn thi, phổ biến quy chế thi cho thí sinh cũng được nhà trường thực hiện nghiêm túc.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai phương án tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương. Các khâu chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện đồng bộ, từ cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh, y tế, điện, nước... đến phòng, chống gian lận công nghệ cao, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp phòng, chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, nhất là ở những điểm thi được Ban Chỉ đạo thi Thành phố nhận định có khả năng phát sinh nguy cơ thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

Tại các điểm thi, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đã động viên thí sinh, chúc các em bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt để đạt kết quả như mong muốn, trúng tuyển vào trường đại học theo đúng nguyện vọng. Lãnh đạo Thành phố cũng lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ thông tin và chấp hành nghiêm quy chế để góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thành công.

Đối với cán bộ làm công tác thi, lãnh đạo Thành phố đề nghị các thầy cô thực hiện nghiêm quy chế, đồng thời cũng quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh chu đáo, động viên thí sinh, không để các em bị ảnh hưởng kết quả thi vì những sơ suất không đáng có./.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Nồi cháo nghĩa tình tiếp sức thí sinh xứ Lạng Từ đêm 10/6 đến hết kỳ thi, thầy cô Trường THPT Dân tộc Nội trú Lạng Sơn cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ tổ chức nấu những nồi cháo nghĩa tình vào ban đêm giúp học sinh đảm bảo sức khỏe.