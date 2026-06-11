Thi Tốt nghiệp THPT: Thí sinh hồi hộp bước vào phòng thi môn đầu tiên

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ dự thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thời gian làm bài thi là 120 phút, bắt đầu tính giờ làm bài từ 7 giờ 35 phút, theo hình thức thi tự luận. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Ngay từ 6 giờ sáng, tại các điểm thi đã có rất đông thí sinh, phụ huynh. Là một trong những thí sinh đến đầu tiên tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hà Nội), Dương Hà Linh, học sinh Trường Trung học phổ thông Trương Định cho biết không phải đến sáng nay mà từ tối qua, em đã rất hồi hộp. Để giữ cho tinh thần thoải mái, em đi ngủ sớm thay vì cố ôn thêm.

Nhà ở khu vực Lò Đúc, cách điểm thi khoảng 9km, Linh cho hay sáng nay em dậy từ 5 giờ kém để kịp chuẩn bị đến điểm thi sớm, tránh tắc đường. “Em khá hồi hộp nhưng tự tin mình sẽ làm tốt bài thi.” Linh nói.

Ngoài hai môn bắt buộc Toán và Ngữ văn, Linh đăng ký thi môn Lịch sử và Tiếng Anh để xét tuyển đại học theo hai khối D01 và D14. Để chuẩn bị cho kỳ thi, em đã phải học khá vất vả. Ngoài việc học ở trên trường, buổi chiều, em học thêm đến 19 giờ, sau đó tiếp tục tự học ở nhà đến khuya.

Thí sinh đã đến điểm thi từ sớm để tránh tắc đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo Linh, điểm khó ở môn Toán là đề thi ứng dụng tình huống thực tế nên nếu thuộc công thức nhưng không hiểu đề thì vẫn khó có thể làm bài tốt. Với môn Ngữ văn, ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa nên đòi hỏi phải có kỹ năng làm bài tốt.

“Em lo nhất là đề sẽ yêu cầu so sánh hai tác phẩm vì nếu không hiểu rõ các tác phẩm đó sẽ rất khó phân tích, và dễ bị viết quá dài,” Linh chia sẻ.

Thương con học hành vất vả, chị Triệu Thị Nguyệt, mẹ Linh, cho biết những ngày qua, cả gia đình luôn lo lắng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho con. “Tôi cố gắng khuyên con ăn uống đầy đủ, bình tĩnh, tự tin, đừng lo lắng nhiều, không đỗ đại học nguyện vọng 1 thì vẫn còn nguyện vọng 2, 3,” chị Nguyệt chia sẻ.

Cũng theo chị Nguyệt, sáng nay con đi thi, kỳ thi cuối cùng ở bậc phổ thông sau 12 năm đèn sách, chị cảm thấy rất hồi hộp, đêm qua trằn trọc. “Tôi dậy từ 4 rưỡi sáng, nhà xa trường nên hai mẹ con đi sớm, vừa mát, vừa tránh tắc đường, phòng khi có sự cố bất thường như hỏng xe giữa chừng còn kịp thời xử lý. Đến sớm, con có thời gian nghỉ ngơi cũng đỡ áp lực tâm lý, giúp con bình tĩnh hơn,” chị Nguyệt nói.

Đinh Thị Diệu Huyền cho hay em rất hồi hộp trước kỳ thi, nhất là khi môn Ngữ văn sẽ dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Hồi hộp và có chút lo lắng cũng là chia sẻ của em Đinh Thị Diệu Huyền, học sinh lớp 12A3, Trường Trung học phổ thông C Thanh Liêm (Ninh Bình) trước khi bước vào môn thi đầu tiên. “Kết quả kỳ thi là thành quả của 12 năm học nên em rất bồi hồi, nhất là môn Ngữ văn, ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, em hồi hộp không biết đề sẽ như thế nào, nhưng em nghĩ mình sẽ làm được,” Diệu Huyền nói.

Đăng ký thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý và Hóa học, Huyền cho hay lịch học của em khá dày. Ngoài học ở trường từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi tuần em còn có 6 ca học thêm, mỗi ca hai tiếng. Buổi tối, nữ sinh học đến 23 – 24 giờ. “Đây là kỳ thi quan trọng nên em cũng như các bạn đều phải nỗ lực hết sức mình,” Huyền chia sẻ.

Với Đỗ Xuân Trường, lớp 12A7, Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm (Ninh Bình), áp lực của kỳ thi đã vơi đi rất nhiều khi em đã có kết quả trúng tuyển vào một trường cao đẳng bằng xét học bạ và chỉ cần đủ điểm để đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy vậy, nam sinh cho hay em vẫn hơi lo lắng.

Sau buổi thi môn Ngữ văn, chiều nay các em sẽ dự thi môn thứ hai là môn Toán, theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút./.

Thi Tốt nghiệp THPT 2026: Gần 15.000 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong buổi chiều nay đã có trên 1,2 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi là gần 15.000 em.