Thi Tốt nghiệp THPT năm 2026: Đặc biệt chú trọng công tác bảo mật đề thi

Ngày mai, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đã có những chia sẻ với báo chí về công tác tổ chức thi.

Sẵn sàng cho kỳ thi

- Thưa Thứ trưởng, ngày mai các thí sinh sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi với môn đầu tiên là môn Ngữ văn. Ông có thể cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị thi đã được thực hiện như thế nào trên toàn quốc?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Qua công tác chỉ đạo, nắm bắt theo dõi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như báo cáo từ các tỉnh, các sở giáo dục và đào tạo, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, chủ động và khẩn trương trên phạm vi toàn quốc.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các văn bản đã được ban hành, các bộ phận, các ban được thành lập từ sớm. Công tác phối hợp giữa các lực lượng hết sức là nhịp nhàng, liên thông. Công tác tập huấn về chuyên môn đã được triển khai kỹ lưỡng đến tất cả các chủ thể tham gia vào công tác tổ chức kỳ thi. Công tác truyền thông cũng chủ động từ sớm, từ xa và kịp thời cung cấp thông tin. Các vấn đề đột xuất, phát sinh đã được dự báo, lường trước và có phương án ứng phó. Những khu vực đi lại khó khăn, thí sinh ở xa đã được chính quyền địa phương phối hợp với ngành giáo dục tổ chức đưa thí sinh đến điểm thi trước ngày thi, hỗ trợ ăn, nghỉ. Tinh thần là không để bất cứ một học sinh nào vì điều kiện giao thông, điều kiện ăn ở, điều kiện kinh tế mà không tham gia được kỳ thi.

- Năm nay số lượng thí sinh tăng lên nhưng cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, không còn ban chỉ đạo cấp huyện, địa bàn các tỉnh rộng hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ đạo như thế nào đối với các địa phương để công tác tổ chức thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Trong các văn bản chỉ đạo cũng như tại hội nghị về công tác tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu không để khoảng trống trong công tác chỉ đạo. Vì thế, tại những địa bàn có điểm thi ở các xã thì thành lập cả ban chỉ đạo thi cấp xã.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng động viên thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các tỉnh, thành, các sở giáo dục và đào tạo đã rất chủ động, hầu hết các địa phương đều đã triển khai tổ chức mô hình này, ví dụ như Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An… Không những thành lập ban chỉ đạo thi cấp xã mà còn tập huấn cho lực lượng này, có sổ tay hướng dẫn để các tổ chức sẵn sàng vào cuộc, đồng hành, hỗ trợ tổ chức kỳ thi. Theo đó, mọi công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi đều có đầu mối ngay từ cơ sở, ngay từ địa phương, giúp việc tổ chức thi vận hành thông suốt. Có thể nói là cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành với ngành giáo dục, với học sinh và với phụ huynh.

Đề thi là bí mật Nhà nước

- Một trong những điểm nhấn của công tác chỉ đạo thi năm nay là phòng chống gian lận công nghệ cao. Ông có thể cho biết công tác này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng như thế nào?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Có thể nói việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi vẫn diễn biến phức tạp. Nhận diện được điều đó, ngay từ đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phối hợp với các cục, vụ của Bộ Công an.

Chúng tôi cũng đã có văn bản chỉ đạo và đặc biệt lưu ý những nơi có nguy cơ cao có thể dùng những thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay để chủ động phòng ngừa trước.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ lưỡng cho học sinh và giáo viên với nội dung rất rõ: Đề thi là bí mật Nhà nước, nếu phát tán, làm lộ lọt đề thi khi chưa được công bố thì có thể bị xử lý hình sự. Các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như Hà Nội đã dán nội dung này tại các điểm thi, Ninh Bình yêu cầu cán bộ làm công tác thi ký kết đảm bảo bí mật đề thi…

Ban chỉ đạo thi cũng yêu cầu giám thị phổ biến kỹ lưỡng cho thí sinh. Nếu giám thị không làm hết trách nhiệm, để các em sử dụng, các em sẽ bị phải xử lý hình sự. Cho nên đây là yêu cầu trách nhiệm rất cao mà Bộ đã, đang và tiếp tục tập trung chỉ đạo.

- Thưa Thứ trưởng, ngày mai các em sẽ bước vào môn thi đầu tiên, ông có nhắn nhủ gì đến các thí sinh cũng như các lực lượng tham gia tổ chức thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Cũng như nhiều năm, chúng tôi luôn luôn mong muốn các bộ phận làm công tác tổ chức kỳ thi phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tuy nhiên, với tinh thần như lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo: đây là một ngày hội của ngành giáo dục, chứng kiến bước trưởng thành của các em, các thầy cô nâng cao tinh thần trách nhiệm nhưng cần hết sức nhân văn, nhẹ nhàng.

Đối với các em học sinh, các em cần chủ động, tự tin, phát huy hết cái phẩm chất, năng lực, kiến thức của mình để vượt qua chính mình, để hoàn thành bài thi.

Với phụ huynh, tôi mong các phụ huynh hãy tin tưởng vào con em mình. Kết quả thi phản ánh quá trình dạy, học của chính bản thân các em, của gia đình nên đều rất đáng trân trọng và được ghi nhận.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!./.

Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần rà soát kỹ thông tin cá nhân để kịp thời phát hiện các sai sót và báo với hội đồng thi để có sự can thiệp, sửa chữa (nếu có) trước khi kỳ thi diễn ra chính thức.