Thi Tốt nghiệp THPT: Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đột xuất tại Ninh Bình

Chiều nay, 10/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình.

Năm nay, tỉnh Ninh Bình có trên 48.400 thí sinh đăng ký dự thi, là địa phương có số lượng thí sinh lớn thứ 5 cả nước, sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai. Địa phương đã bố trí 85 điểm thi với 2.100 phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết đã điều động gần 8.000 cán bộ coi thi ở các điểm thi, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tổ chức kỳ thi. Công an Ninh Bình đã điều động gần 1.000 chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm có 26 phòng thi với hơn 600 thí sinh của hai trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm A và Trung học phổ thông C Thanh Liêm. Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều nay, các cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng hỗ trợ kỳ thi thi đã đến đông đủ để phục vụ công tác thi. Tất cả các cán bộ làm việc tại điểm thi đã ký cam kết đảm bảo an toàn bí mật đề thi. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, đảm bảo công tác tổ chức thi an toàn.

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình thông tin về công tác chuẩn bị thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Ninh Bình cho hay trước khi diễn ra kỳ thi, tỉnh đã thành lập 5 đoàn công tác đi kiểm tra các điểm thi.

Cũng theo bà Hà Lan Anh, năm nay là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức khi thực hiện chính quyền hai cấp. Vì vậy, Ninh Bình đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình triển khai tốt công tác tập huấn, tăng cường phối hợp.

“Chúng tôi hứa thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kỳ thi của tỉnh Ninh Bình đạt kết quả tốt nhất. Tới đây, Ninh Bình sẽ tiếp tục

cố gắng trong công tác chấm thi đảm bảo khách quan, công tâm, công bằng. Chúng tôi xác định kết quả thi rất quan trọng vì còn là đầu vào các bậc học cao hơn,” bà Lan Anh nói.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Báo cáo về công tác chuẩn bị thi của tỉnh Ninh Bình, Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Trưởng Đoàn công tác do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử về kiểm tra công tác coi thi các điểm thi tại Ninh Bình cho hay 232 cán bộ theo quyết định của Bộ đã có mặt tại Ninh Bình, nhận nhiệm vụ tại 85 điểm thi. Nhiệm vụ gồm kiểm tra trực tiếp tại điểm thi, kiểm tra lưu động, kiểm tra công tác chuẩn bị thi của tỉnh Ninh Bình.

“Qua kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị của Ninh Bình đã thực hiện tốt. Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với địa phương để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi,” Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thu Hiền nói.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị thi của Ninh Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và quán triệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đảm bảo an ninh an toàn đề thi. Việc Ninh Bình triển khai cho cán bộ làm công tác thi ký cam kết bảo mật đề thi đã tăng cường thêm điều này.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn đề thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng đề nghị Ninh Bình tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức kỳ thi, đặc biệt khi năm nay là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn và chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý việc phải chuẩn bị tốt và đảm bảo an ninh, an toàn không chỉ trong khâu tổ chức thi mà còn ở các khâu tiếp theo như chấm thi, phúc khảo bài thi… Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ninh Bình chủ động hơn nữa trong công tác truyền thông, trong đó tăng cường nhất là ý thức trách nhiệm của các cán bộ tham gia trong các khâu của kỳ thi và ý thức tự giác của thí sinh trong tuân thủ quy chế thi.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng động viên thí sinh trước kỳ thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gặp gỡ các em thí sinh đang làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ với sự hồi hộp, lo lắng của các em trước kỳ thi, đồng thời động viên các em nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ để bước vào ngày thi chính thức.

Gửi lời chúc làm bài thi tốt đến các thí sinh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong các em bình tĩnh, tự tin, phát huy hết kiến thức của mình làm bài thi thật tốt và thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Thứ trưởng cũng khuyến nghị các em chú ý để không vô tình mang điện thoại vào phòng thi dẫn tới vi phạm.

“Kỳ thi tốt nghiệp rất quan trọng, đánh dấu kết quả 12 năm học phổ thông của học sinh. Điểm cao rất đáng quý nhưng quan trọng hơn là đánh giá được đúng năng lực của các em. Phía trước các em có nhiều cánh cửa, con đường khác nhau để các em đóng góp cho đất nước và thực hiện nguyện vọng, ước mơ của cá nhân mình”, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nói.

Sáng mai, thí sinh sẽ dự thi môn đầu tiên, môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút./.