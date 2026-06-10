Hơn 1,2 triệu sỹ tử cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đến điểm thi làm thủ tục tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo chương trình trung học phổ thông 2018.

Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm khoảng 1/10 số lượng thí sinh dự thi của cả nước. Ghi nhận của báo điện tử VietnamPlus tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội), dù 14 giờ mới bắt đầu làm thủ tục dự thi, nhưng nhiều thí sinh đã có mặt từ rất sớm để tra danh sách, tìm phòng thi. Nhìn chung, các thí sinh đã chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái, một số em vẫn còn khá hồi hộp khi sắp bước vào kỳ thi quan trọng mang tính bước ngoặt./.