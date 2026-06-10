Thi Tốt nghiệp THPT 2026: Gần 15.000 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi làm thủ tục tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra chiều nay, 10/6, cả nước có trên 1,2 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,79%.

Số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi là gần 15.000 em.

Buổi làm thủ tục dự thi đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết, giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Sáng mai, các em sẽ dự thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.223.776 em. Cả nước có có 2.478 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi./.

Sẵn sàng cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia đông kỷ lục Với trên 1,23 triệu học sinh đăng ký, số thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tăng trên 61.600 em so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.