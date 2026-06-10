Xã hội

Giáo dục

Thi Tốt nghiệp THPT 2026: Gần 15.000 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong buổi chiều nay đã có trên 1,2 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi là gần 15.000 em.

Phạm Mai
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi làm thủ tục tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra chiều nay, 10/6, cả nước có trên 1,2 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,79%.

Số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi là gần 15.000 em.

Buổi làm thủ tục dự thi đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết, giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Sáng mai, các em sẽ dự thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.223.776 em. Cả nước có có 2.478 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi./.

(Vietnam+)
#Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 #Thủ tục dự thi năm 2026 #Tỷ lệ thí sinh tham dự #Tình hình thi cử năm 2026 #Thông tin về môn thi Ngữ văn #Giao thông và thời tiết thi cử #Số lượng thí sinh đăng ký #Điểm thi và phòng thi #An ninh và trật tự thi cử #Chưa đến làm thủ tục dự thi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục