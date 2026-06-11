Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT

Sáng nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước đã chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Năm nay là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh sẽ dự thi hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc trung học phổ thông. Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi bắt buộc 4 môn. Để lấy kết quả xét tuyển đại học, thí sinh có thể chọn thi môn cần xét tuyển nhưng không được đăng ký quá 2 môn tự chọn.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1,22 triệu em. Đây là mức kỷ lục, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024. Cả nước có gần 2.500 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.



Trong buổi chiều qua, 10/6, có hơn 1,2 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi là gần 15.000 em. Trong buổi sáng nay, thí sinh có thể đến sớm để làm thủ tục dự thi trước giờ diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên việc tổ chức thi diễn ra sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quy mô các hội đồng thi đã tăng lên, địa bàn rộng hơn trong khi không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện. Các địa phương đã linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp như thành lập ban chỉ đạo thi cấp xã, cấp cụm xã hoặc cấp trung gian để việc phối hợp với các địa phương diễn ra thuận lợi, chỉ đạo sát thực tiễn. Các tỉnh, thành cũng thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi từ sớm, từ xa để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

An ninh kỳ thi cũng là vấn đề được đặc biệt chú trọng trong kỳ thi năm nay, nhất là việc phòng chống gian lận công nghệ cao, vấn đề bảo mật đề thi. Trong kỳ thi năm 2025 đã có 3 thí sinh bị khởi tố vì sử dụng điện thoại làm lộ, lọt đề thi, nhờ AI giải đề. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tổ chức công tác tập huấn cho tất cả các cán bộ làm công tác thi về phòng chống gian lận công nghệ cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ coi thi, của thí sinh về vấn đề bảo mật đề thi, nhấn mạnh việc đề thi là bí mật Nhà nước ở mức tối mật, việc làm lộ, lọt đề thi sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự.

Công tác chấm thi cũng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sát sao để đảm bảo kỳ thi công bằng, đặc biệt là việc chấm thi môn Ngữ văn – môn thi tự luận duy nhất và cũng là môn đầu tiên của kỳ thi.

Buổi chiều nay, thí sinh sẽ dự thi môn thứ hai là môn Toán, theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút./.

Diễn biến thời tiết mới nhất trên cả nước trong dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Từ ngày 11-12/6, sỹ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Dự báo thời tiết nhiều khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông.